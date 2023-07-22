Atletas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024

México sigue sumando plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales se van a desarrollar del 26 de julio del siguiente año al 11 de agosto. Luego del Mundial de Natación 2023, el cual tuvo como sede Fukuoka, Japón, nuestro país ya tiene 10 lugares asegurados en la justa internacional.

Atletas mexicanos clasificados a París 2024

La maratonista, Citlati Moscote, fue la primera atleta en conseguir su boleto para los Juegos Olímpicos. Con un tiempo de 2:24:53 en el Maratón de Sevilla, la atleta detuvo el cronómetro en marca olímpica para asegurar su puesto en París.

Por su parte, la marchista Alegna González también se encuentra clasificada. En los 20 kilómetros de la competencia de Marcha en Dudinska 50, celebrada en Eslovaquia, la mexicana tuvo un registro de 1:28:09 para clasificar a la justa olímpica.

En natación, Miguel de Lara también obtuvo una plaza para la justa del siguiente año. Bajo un tiempo de 2:09.60 en los 200 metros braza, el atleta puso su tiempo ocho centésimas por debajo de la mínima olímpica. Mientras que el ciclista, Gerardo Ulloa, consiguió su plaza tras lograr la medalla de oro en el Panamericano de Ciclismo de Montaña que se llevó a cabo en Brasil.

Hasta el momento, la disciplina que cuenta con más plazas ganadas para los Juegos Olímpicos de París 2024 son los clavados. Randall Willars, Kevin Berlín, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Rodrigo Diego López, consiguieron plaza olímpica, no obstante, cabe recordar que los boletos a París 2024 en clavados no son nominales, es decir, el Comité Olímpico Mexicano tiene que decidir a quienes se les entregan dichas plazas para competir el siguiente año.

En Tiro con Arco, Alejandra Valencia, Aida Román y Ángela Ruiz, lograron cuatro lugares en los Juegos Olímpicos, tres plazas individuales y una por equipos tras haber conquistado la medalla de bronce en el Mundial disputado en Alemania.

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