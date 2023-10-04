Cobertura Borussia Dortmund vs Milan EN VIVO | UEFA Champions League

Semana de Champions League, semana de vivir el torneo más competitivo y más importante del fútbol a nivel de clubes y podrás seguir EN VIVO el minuto a minuto en Azteca Deportes a las 13:00 horas del centro de México el encuentro del Borussia Dortmund en contra del AC Milan.

El BVB recibe al Milan en el estadio Signal Iduna Park para la Champions League para la jornada dos de este torneo.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

En la previa para este partido, se puede imaginar un duelo bastante parejo, sin embargo, el Borussia Dortmund es el favorita para que se lleve los tres puntos de este partido.

El Milan ha sufrido en la Serie A y también en Champions, una dura derrota de 5-1 ante el Inter de Milan en el Derbi de Italia y un cero a cero muy amargo ante el Newcastle hacen ver al Milan como el rival más débil en este encuentro.

Sin embargo, el Borussia también empezó con el pie izquierdo la Champions, ya que fue superado en su visita al Parque de los Príncipes, casa del Paris Saint Germain, por lo que este duelo es indispensable para ambos equipos y evitar estar lejos de los primeros lugares del Grupo F.

El equipo alemán es el cuarto lugar de la Bundesliga, con 14 puntos en seis fechas jugadas, ganó sus últimos tres partidos que jugó como local.

Los italianos son segundo en la Serie A con 18 unidades en siete partidos.

Estos equipos ya se conocen, pero en el 2017 fue la última vez que jugaron en un partido amistoso. Ahí, el Dortmund se quedó con la victoria con un marcador de 3-1.

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