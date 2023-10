Partidos y horarios de la Jornada 2 de la Champions League | Miércoles 4 de octubre

Después de un martes lleno de emociones de la Champions League, donde el Real Madrid venció al Napoli en Italia, el Bayern sigue con paso perfecto en el torneo y el Manchester United cayó en Old Trafford frente al Galatasaray, este miércoles 4 de octubre sigue la Jornada 2 del torneo más importante a nivel de clubes en el mundo.

Los duelos arrancan en punto de las 10:45 AM (tiempo del centro de México), con dos duelos; mientras que los otros se disputarán a la 1:00 PM. En uno de los de la mañana entraría en actividad Santiago Giménez con el Feyenoord ante el Atlético de Madrid, pero el ‘Bebote’ está suspendido, luego de ver la tarjeta roja frente a la Roma en los Cuartos de Final de la Europa League el torneo pasado.

Partidos de la Champions League este miércoles 4 de octubre

Atlético Madrid vs Feyenoord | 10:45 AM

Antwerp vs Shakhtar | 10:45 AM

Estrella Roja vs Young Boys | 1:00 PM

Dortmund vs Milan | 1:00 PM



Newcastle vs PSG | 1:00 PM

RB Leipzig vs Manchester City | 1:00 PM

Porto vs Barcelona | 1:00 PM

Celtic F.C. vs Lazio | 1:00 PM

Resultados de la Champions League | Martes 3 octubre

FC Union Berlin 2-3 Braga

RB Salzburg 0-2 Real Sociedad

Inter 1-0 Benfica

PSV 2-2 Sevilla

Kobenhavn 1-2 Bayern

Manchester United 2-3 Galatasaray

Napoli 2-3 Real Madrid

Lens 2-1 Arsenal

Así marchan los Grupos de la Champions League

Grupo A

Bayern - 6 pts

Galatasaray - 4 pts

Kobenhavn - 1 pts

Manchester United - 0 pts

Grupo B

Lens - 4 pts

Arsenal - 3 pts

Sevila - 2 pts



PSV - 1 pts

Grupo C

Real Madrid - 6 pts

Napoli - 3 pts

Braga - 3 pts

FC Union Berlin - 0 pts

Grupo D

Real Sociedad - 4 pts

Inter - 4 pts

RB Salzburg - 3 pts

Benfica - 0 pts

Grupo E (Falta Jornada 2)

Feyenoord - 3 pts

Atlético Madrid - 1 pts

Lazio - 1 pts

Celtic F.C. - 0 pts

Grupo F (Falta Jornada 2)

PSG - 3 pts

Newcastle - 1 pts

Milan - 1 pts

Dortmund - 0 pts

Grupo G (Falta Jornada 2)

RB Leipzig - 3 pts

Manchester City - 3 pts

Estrella Roja - 0 pts

Young Boys - 0 pts

Grupo H (Falta Jornada 2)

Barcelona - 3 pts

Porto - 3 pts

Shakhtar - 0 pts

Antwerp - 0 pts