Camila Zamorano vs Brenda Balderas: Dónde y cómo ver GRATIS la función de BOX Azteca

El boxeo nacional femenino tiene un enfrentamiento que no te puedes perder. Camila Zamorano vs Brenda Balderas tomará las pantallas de BOX Azteca este sábado 14 de noviembre en punto de las 23:00 horas (tiempo del centro de México). Por ello, prende la tele o sigue completamente GRATIS este conflicto entre una joven promesa del pugilismo nacional y una veterana con largo recorrido.

¿Qué esperar de la pelea Camila Zamorano vs Brenda Balderas de BOX Azteca?

Sin lugar a dudas las expectativas están puestas con la Campeona Mundial del Peso Átomo del Consejo Mundial de Boxeo. Con 18 años, su récord profesional es más que impresionante (15 triunfos y ninguna derrota) y ella misma declaró que está a punto de tomar una decisión importante, tal vez para subir de peso/categoría. Por eso, este triunfo debe concretarse de manera contundente ante su rival de alta trayectoria.

Mientras tanto, la retadora de 31 años probablemente tenga en esta pelea una de sus últimas oportunidades estelares. Cuenta con un largo historial, donde se indican 9 triunfos, 9 derrotas y 2 empates. Por ello, su intención será para dar la campanada de esta 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

¿Dónde ver GRATIS la pelea Camila Zamorano vs Brenda Balderas de BOX Azteca?

Como es bien sabido, las noches tienen actividades de boxeo y la pantalla de Azteca Deportes trae los mejores conflictos. Ante eso, se indica que la transmisión de Camila Zamorano vs Brenda Balderas de este combate iniciará a las 23:00 horas en tiempo del centro de México. Además de prender tu televisión y verlo de manera gratuita… también puedes verlo vía digital.

Basta con que entres al sitio web de Azteca Deportes o en su defecto de Azteca 7 y busques la sección EN VIVO. Esperarás unos segundos para que se cargue la transmisión y listo. Mientras que una tercera opción es a través de la APP de Azteca Deportes, donde también es suficiente con buscar la pelea y clickear para ver el conflicto en el horario indicado.