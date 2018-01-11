Emmanuel Navarrete arriesgará clasificación

Ciudad de México.- Emmanuel ¨Vaquero¨ Navarrete, uno de los prospectos más sólidos de Zanfer tendrá su primer pelea estelar y estará arriesgando los planes de disputar este 2018 un título del mundo cuando enfrente el 20 de enero al peligroso filipino Glenn ¨La Roca¨ Porras en el gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en la CDMX y que Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá a todo México.

La pelea entre el alto clasificado mundial ¨Vaquero¨ Navarrete (22-1, 19 kos) ¨La Roca¨ Porras (31-6, 19 kos) esta pactado en peso Supergallo a diez rounds.

El Filipino es de guardia zurda y es el campeón de Asia y pondrá en riesgo la tercera posición mundial que ocupa el ¨Vaquero¨ en las listas de la WBA.

¨Gracias a Zanfer y mis apoderados, mi carrera va muy bien, muy emocionado de estelarizar una cartelera en Box Azteca, estamos por culminar otra gran preparación aquí en la Ciudad de México, los filipinos son aguerridos, valientes y ahora cada combate arriesgo mi clasificación, para nada pasa por mi mente perder, me han dicho en Zanfer que este año me dan la oportunidad de campeonato mundial¨ dijo el menor de la dinastía de los ¨Vaqueros¨.

Navarrete vs Porras será un choque emocionante solo el enfrentamiento entre un mexicano y filipino es garantía de espectáculo.

Emanuel Navarrete tuvo un gran 2017 donde obtuvo cinco triunfos en igual número de nocauts y este año Zanfer lo tiene proyectado para que dispute el cinturón del mundo.

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