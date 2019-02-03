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Fútbol

Óscar Valdez fulmina a Tommasone en siete rounds

El campeón de la OMB, Óscar Valdez venció con un potente golpe a Tommasone en Texas.

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Escrito por: Azteca Deportes

Tras 11 meses de ausencia en el ring por una fractura de mandíbula, Óscar Valdez triunfó en siete episodios ante el italianoCarmine Tommasone, quien recibió un poderoso golpe curvo de derecha para terminar el martirio ante el mexicano en Frisco, Texas.

Valdez, peligroso por su poder y resistencia hizo lo necesario para culminar con el invicto del italiano. En los primeros rounds, el mexicano comenzó a inclinar la balanza, pero no fue hasta el cuarto giro que mandó a la lona a su contrincante, quien se levantó pese a estar “viendo estrellas alrededor de su cabeza”.

El pleito siguió y los pugilistas se brindaron en el encordado, siendo Valdez el ganador en los rounds quinto y sexto.

Para el séptimo, el azteca tomó al europeo a contrapié, metió un upper de derecha que aterrizó en la mandíbula del italiano, quien no supo más para caer derrotado en la lona.

El de Sonora retuvo así su cetro pluma de laOrganización Mundial de Boxeo. Al final de la contienda el mexicano afirmó haberse bajado satisfecho, pero con puntos que tendrá que mejorar para seguir progresando en el boxeo profesional.

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