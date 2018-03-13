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Fútbol

Óscar Valdez tendrá seis semanas de recuperación

Tras la fractura de mandíbula que sufrió ante Scott Quigg, el púgil mexicano tardará en recuperarse

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Escrito por: Azteca Deportes

Los Ángeles, California.- Luego de sufrir una fractura de mandíbula en su último combate, el mexicano Óscar Valdez, campeón pluma de la OMB, tendrá seis semanas de recuperación.

Valdez sufrió dicha lesión el sábado anterior, luego de vencer por decisión unánime al británico Scott Quigg en el StubHub Center de Carson, California, en la cuarta defensa de su título mundial.

Aunque se pensaba que debería ser sometido a una operación, el de Nogales, Sonora, requirió sólo de un procedimiento médico de acomodo del doctor y especialista Douglas Galen, el cual resultó exitoso.

Será un mes y medio el tiempo que necesitará el monarca mundial para recuperarse al 100 por ciento y “después regresar por más”, dijo el representado por Frank Espinoza, satisfecho por la exitosa intervención.

Valdez, pugilista invicto (24-0, 19 nocauts) y que lleva cuatro defensas del título mundial, peleó ocho rounds con la mandíbula fracturada en la pelea con Quigg, quien el viernes falló en la báscula por casi tres libras, situación que no importó al mexicano para aceptar la pelea y lograr el triunfo.
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