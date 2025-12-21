¡Nocaut devastador! | Argi Cortés vs. Yahir Frank | PELEA COMPLETA
Revive la pelea completa entre Isaac “Pitbull” Cruz y Lamont Roach, un combate lleno de potencia, estrategia y momentos de máxima tensión. Dos estilos completamente distintos se enfrentaron en una noche espectacular que mantuvo al público al borde del asiento.
Isaac “Pitbull” Cruz rompe el silencio tras su polémica pelea y lanza una declaración que ya está dando la vuelta al mundo del boxeo: “¡Yo gané la pelea, el réferi me la quitó!”
Jorge Ascanio comparte su historia, sus valores y la mentalidad que lo ha llevado a convertirse en un verdadero ejemplo dentro y fuera del deporte. En esta cápsula de “Alma de Campeón”, el atleta revela los pilares que lo impulsan, los retos que ha superado y el trabajo emocional que define a los verdaderos campeones.
El Güerito de Tepito vuelve a levantar la mano a nivel internacional tras conseguir una impactante victoria en Arabia, y en esta entrevista exclusiva nos cuenta todo: emociones, análisis, retos y lo que viene para su carrera.
Revive la pelea completa entre Luis “Pantera” Nery y Sathaporn Saart celebrada en Kirguistán en 2025. Un combate intenso que terminó por decisión técnica tras un cabezazo accidental. ¿Fue justa la decisión?
Chema Ocampo logra un KO demoledor contra Ricardo Bañuelos en el tercer round, dejando al público sin aliento. Revive el instante exacto en que la potencia y precisión se combinan para definir el combate.
A Raspar La Lona l Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 Vuelve Amanda Serrano vs Erika Cruz l #BoxAzteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano la nueva cara del boxeo femenil mexicano| A Raspar La Lona l #BoxAzteca l #ARasparLaLona
En una pelea épica, se dieron con todo Sheila Moreno vs. Briza Olivia en Box Azteca.
¡Miguel “Alacrán” Berchelt está de regreso! El ex campeón mundial se entrena con intensidad para enfrentar al venezolano Edixon Pérez el próximo 11 de octubre en Reynosa, Tamaulipas.