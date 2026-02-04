Bragantino vs Atlético Mineiro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 2 del Brasileirao 2026; marcador online

Este miércoles 4 de febrero del 2026, arranca la actividad de la Jornada 2 del Brasileirao 2026 y uno de los primeros juegos de la fecha es el Bragantino vs Atlético Mineiro. El partido es en punto de las 16 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio Cicero de Souza Marques.

El Bragantino vs Atlético Mineiro lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Network, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Los dos equipos llegan invictos en el torneo, en el caso de Bragantino llega ubicado en el octavo lugar con tres puntos conseguidos al ganar el encuentro. Mientras que, Atlético Mineiro llega en el décimo lugar al empatar su encuentro ante Palmeiras.