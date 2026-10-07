José Viña, experto en longevidad: “El estrés no controlado es el gran asesino”

Así como la actividad social es importante tanto como el ejercicio, José Viña, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y experto en longevidad, considera que existen otros hábitos capaces de influir en la forma en que envejecemos. Para el especialista, cuidar la salud desde edades tempranas puede ayudar a llegar a la vejez en mejores condiciones.

Mientras que hay recomendaciones para llegar mejor a la vejez, Viña pone especial atención en la manera en que las personas manejan el estrés y el tiempo. De acuerdo con sus reflexiones sobre la longevidad saludable, el envejecimiento no puede eliminarse, pero sí es posible modular su velocidad mediante los hábitos de vida.

¿Por qué es tan importante trabajar sobre el estrés?

Para José Viña, el estrés no controlado tiene un papel importante en el envejecimiento. En sus recomendaciones para una longevidad saludable, señala que mantener una vida con mayor paz interior puede ayudar a envejecer más lentamente y a ser más feliz durante las últimas etapas de la vida.

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El especialista también relaciona el estrés con la forma en que utilizamos el tiempo. Considera que saturar los días de actividades y vivir con prisa puede afectar la felicidad y contribuir a una mayor percepción de aceleración del tiempo.

Las frases más importantes de José Viña sobre el estrés y el entrenamiento

Viña sostiene que “el estrés no controlado es el gran asesino” y recomienda aprender a manejar el tiempo para evitar vivir constantemente con prisa. Para él, tener mayor control sobre las actividades diarias es importante tanto para la felicidad como para la longevidad saludable.

En cuanto al ejercicio, su propuesta es incorporarlo a la vida cotidiana. Recomienda realizar actividad física diariamente, de manera variada y sin llegar al agotamiento, además de darle un enfoque que permita disfrutarla.

Los mejores consejos de José Viña para el estrés y la salud física

Entre sus 10 propuestas para la longevidad saludable, Viña recomienda dormir lo suficiente, hacer ejercicio diariamente, comer menos y aumentar el consumo de frutas y verduras. También aconseja beber agua y evitar las relaciones personales tóxicas.

El especialista sostiene que cuidar estos hábitos puede ayudar a modular la velocidad del envejecimiento. Su planteamiento parte de una idea central: no se trata únicamente de vivir más años, sino de llegar a las últimas etapas de la vida con una mejor calidad de vida y mayor felicidad.

