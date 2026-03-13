logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡Es BELLÍSIMA! Brasil presenta su playera de visitante para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de Brasil presentó su nueva playera de visitante para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una colaboración especial

Brasil playera de visitante Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 12 de marzo del 2026, la Selección de Brasil dio a conocer en sus redes sociales la playera de visitante que usarán para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El nuevo uniforme ha causado mucho impacto pues es una colaboración con la marca que lleva el nombre de Michael Jordan y su figura.

Un diseño que ha llamado la atención en las redes sociales pues resalta el diseño usando el clásico color azul en dos tonalidades que hacen que luzca más y con detalles en amarillo que son los clásicos en los uniformes de la selección verdeamarela. Para el uniforme, se inspiraron en los colores, patrones y estampados de los depredadores más veloces y formidables de Brasil.

La fecha en la que van a estrenar su nueva playera

La Selección de Brasil dio a conocer en un comunicado que su nuevo uniforme lo utilizarán en el juego amistoso que tendrán ante la Selección de Francia como parte de su preparación previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"El nuevo uniforme debutará en el partido amistoso contra Francia el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, a las 5:00 p.m. (hora de Brasilia)".

Con el nuevo lanzamiento, Vinícius Júnior comentó que la nueva alianza le permite mostrar sus colores, creatividad, pasión, energía, la cultura y la grandeza de Brasil. Además, inspira a las nuevas generaciones a poder jugar con estilo, libertad y orgullo.

"Para cada niño en Brasil que sueña con tener un balón en sus pies, esta alianza significa algo enorme. La unión de Jordan Brand y nuestra Selección Nacional es más que solo fútbol: es una combinación de cultura y grandeza. Cuando Jumpman aparece junto a nuestros colores, muestra al mundo la creatividad, la pasión y la energía que hacen especial a Brasil. Inspira a la nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que pisamos la cancha".

Tags relacionados
Brasil