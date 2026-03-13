¡Es BELLÍSIMA! Brasil presenta su playera de visitante para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves 12 de marzo del 2026, la Selección de Brasil dio a conocer en sus redes sociales la playera de visitante que usarán para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El nuevo uniforme ha causado mucho impacto pues es una colaboración con la marca que lleva el nombre de Michael Jordan y su figura.

Un diseño que ha llamado la atención en las redes sociales pues resalta el diseño usando el clásico color azul en dos tonalidades que hacen que luzca más y con detalles en amarillo que son los clásicos en los uniformes de la selección verdeamarela. Para el uniforme, se inspiraron en los colores, patrones y estampados de los depredadores más veloces y formidables de Brasil.

La fecha en la que van a estrenar su nueva playera

La Selección de Brasil dio a conocer en un comunicado que su nuevo uniforme lo utilizarán en el juego amistoso que tendrán ante la Selección de Francia como parte de su preparación previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"El nuevo uniforme debutará en el partido amistoso contra Francia el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, a las 5:00 p.m. (hora de Brasilia)".

Con el nuevo lanzamiento, Vinícius Júnior comentó que la nueva alianza le permite mostrar sus colores, creatividad, pasión, energía, la cultura y la grandeza de Brasil. Además, inspira a las nuevas generaciones a poder jugar con estilo, libertad y orgullo.

"Para cada niño en Brasil que sueña con tener un balón en sus pies, esta alianza significa algo enorme. La unión de Jordan Brand y nuestra Selección Nacional es más que solo fútbol: es una combinación de cultura y grandeza. Cuando Jumpman aparece junto a nuestros colores, muestra al mundo la creatividad, la pasión y la energía que hacen especial a Brasil. Inspira a la nueva generación a jugar con estilo, libertad y orgullo cada vez que pisamos la cancha".

