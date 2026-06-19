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Brasil vs Combinado Haitiano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY viernes 19 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Brasil enfrentará al combinado haitiano en su segundo duelo del torneo del verano. Ancelotti buscará guiar a sus pupilos a tres puntos para avanzar de ronda

Brasil vs Combinado Haitiano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY viernes 19 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Brasil enfrentará al combinado haitiano en su segundo duelo del torneo del verano. Ancelotti buscará guiar a sus pupilos a tres puntos para avanzar de ronda

Escrito por: Gustavo García - DR

Brasil enfrenta su segundo partido del torneo del verano y anhela su primer triunfo. El equipo de Ancelotti buscará sumar tres puntos por primera vez. La contienda contra el combinado haitiano tendrá lugar en la cancha de Filadelfia. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.

Jaecoo 5

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