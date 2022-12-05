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Fútbol

Así se vivió la clasificación de Brasil ante Corea del Sur Qatar 2022

Se enfrentan la Selección de Brasil ante la selección de Corea del Sur en Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 por un boleto a Cuartos de Final

Festejo de Brasil en el triunfo ante Corea del Sur

Escrito por: Iván Vilchis

Se terminó el partido. Brasil clasificado a Cuartos de Final

87' Los jugadores han bajado el ritmo, Brasil clasificado a Cuartos de Final

76' Gol de Corea del Sur, Seung-Ho Paik marca el gol de descuento y acorta la desventaja

gol de Corea del Sur ante Brasil

68' Corea del Sur no se da por vencido, cerca de marcar el gol de honra

62' ¡Brasil sigue insistiendo! Quieren más goles y si siguen generando jugadas de peligro

46' Son termina solo frente al portero y Alisson hace una gran atajada

Son falla una jugada clara

Inicia el segundo tiempo del partido

Se termina el primer timpo. Brasil va ganando 4-0 a Corea del Sur

36' ¡Lucas Paquetá! Marca el cuarto gol del partido, Brasil está clasificado a cuartos de final

Gol de Paquetá Brasil

Gol de Brasil 4-0

28' ¡Richarlison marca un golazo! Se juntaron los genios de Brasil, jugaron fácil, tocaron rápido y dejaron solo frente al portero al delantero que definió de manera perfecta.

definición de Richarlison

Gol de Brasil 3-0

23' Brasil domina el juego y maneja los tiempos al ataque

14' Gran atajada de Alisson, manda a tiro de esquina y Corea del Sur se empieza a meter en el juego

12' Neymar desde el punto penal marca el segundo gol del partido y marca su primer gol del Mundial

Cobro de penal de Neymar

Gol de Brasil

10' Penal para Brasil

6' Vinicius marca su primer gol en un Mundial, define de gran forma solo frente al portero y adelanta a Brasil en el marcador

Gol de Vinicius a Corea de Sur

Gol de Brasil

Inician los primeros 45 minutos del encuentro

Comienza el partido

Se disputa el sexto juego de Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Brasil y Corea del Sur en búsqueda del boleto a Cuartos de Final, el ganador se enfrentará a la Selección de Croacia.
La Selección de Brasil es favorita y candidata a seguir avanzando, pero la selección de Corea sorprendió al clasificar en los últimos minutos ante Portugal y dejó fuera a Uruguay.

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Alineación de Brasil

Sorpresivo regreso de Neymar al once inicial
Portero: Alisson
Defensas: Éder Militao, Marquinhos, Thiago Silva y Danilo
Mediocampistas: Casemiro y Lucas Paquetá
Delanteros: Raphinha, Neymar, Vinicius y Richarlison

Alineación de Corea del Sur

Portero: Seung-Gyu Kim
Defensas: Moon Hwan Kim, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon y Jin-Su Kim
Mediocampistas: Hwang In-Beom, Woo-Young Jung, Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung y Heung-Min Son
Delanteros: Cho Gue-Sung

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