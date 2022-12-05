Se terminó el partido. Brasil clasificado a Cuartos de Final

87' Los jugadores han bajado el ritmo, Brasil clasificado a Cuartos de Final

76' Gol de Corea del Sur, Seung-Ho Paik marca el gol de descuento y acorta la desventaja

68' Corea del Sur no se da por vencido, cerca de marcar el gol de honra

62' ¡Brasil sigue insistiendo! Quieren más goles y si siguen generando jugadas de peligro

46' Son termina solo frente al portero y Alisson hace una gran atajada

Inicia el segundo tiempo del partido

Se termina el primer timpo. Brasil va ganando 4-0 a Corea del Sur

36' ¡Lucas Paquetá! Marca el cuarto gol del partido, Brasil está clasificado a cuartos de final

Gol de Brasil 4-0

28' ¡Richarlison marca un golazo! Se juntaron los genios de Brasil, jugaron fácil, tocaron rápido y dejaron solo frente al portero al delantero que definió de manera perfecta.

Gol de Brasil 3-0

23' Brasil domina el juego y maneja los tiempos al ataque

14' Gran atajada de Alisson, manda a tiro de esquina y Corea del Sur se empieza a meter en el juego

12' Neymar desde el punto penal marca el segundo gol del partido y marca su primer gol del Mundial

Gol de Brasil

10' Penal para Brasil

6' Vinicius marca su primer gol en un Mundial, define de gran forma solo frente al portero y adelanta a Brasil en el marcador

Gol de Brasil

Inician los primeros 45 minutos del encuentro

Comienza el partido

Se disputa el sexto juego de Octavos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Brasil y Corea del Sur en búsqueda del boleto a Cuartos de Final, el ganador se enfrentará a la Selección de Croacia.

La Selección de Brasil es favorita y candidata a seguir avanzando, pero la selección de Corea sorprendió al clasificar en los últimos minutos ante Portugal y dejó fuera a Uruguay.

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Alineación de Brasil

Sorpresivo regreso de Neymar al once inicial

Portero: Alisson

Defensas: Éder Militao, Marquinhos, Thiago Silva y Danilo

Mediocampistas: Casemiro y Lucas Paquetá

Delanteros: Raphinha, Neymar, Vinicius y Richarlison

Alineación de Corea del Sur

Portero: Seung-Gyu Kim

Defensas: Moon Hwan Kim, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon y Jin-Su Kim

Mediocampistas: Hwang In-Beom, Woo-Young Jung, Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung y Heung-Min Son

Delanteros: Cho Gue-Sung

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