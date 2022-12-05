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Fútbol

Brasil baila samba en Qatar y golea a Corea del Sur

El regreso de Neymar inspiró a todo Brasil, para pasarle por encima a Corea del Sur, por marcador de 4-1, en los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022

Neymar celebra en Qatar 2022
|REUTERS

Escrito por: Omar Moro

Al son de la samba, Brasil festejó el regreso de Neymar y su clasificación a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, luego de pasarle por encima a Corea del Sur por marcador de 4-1, en el Estadio 974.

Siete minutos bastaron para que el baile, al son de su director de orquesta, el '10' cariaca, empezara. Luego de un centro raso de Raphinha, que cruzó toda el área, para que Vinicius Jr. se estrenara como goleador en la historia de los Mundiales, abriera el marcador a su favor.

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Neymar regresó al Mundial de Qatar 2022 con un gol contra Corea

Al 13', volvió el hijo pródigo, la figura, el astro en quien todos los aficionados de Brasil ponen su esperanza. Neymar cobró desde los 11 pasos, para alargar la ventaja y encaminar a la verdeamarela a sus octavos Cuartos de Final al hilo, hazaña que logran desde el Mundial de Estados Unidos 1994.

El acto principal de la danza lo protagonizó Richarlison. El delantero retuvo la pelota de forma espectacular, para después inicar una triangulación, que él mismo culminó tras un pase del capitán, Thiago Silva, y poner el 3-0.

definición de Richarlison

Entonces, llegó Lucas Paquetá; el futbolista que ha vuelto viral un baile en tik tok, y todos esperaban para poder seguir sus pasos, que aunque no suenan al ritmo de la samba, fue la cereza en el pastel para terminar el primer tiempo, con pie y medio en los Cuartos de Final.

En un pequeño chispaso de esperanza, Paik Seung-ho puso el de la honra, con gran disparo desde afuera del área, que a pesar de la estirada de Allison Becker, poco pudo hacer. Incluso el arquero del Liverpool se volvió figura de la segunda mitad, con un par de buenas intervenciones.

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Brasil se medirá a Croacia en los Cuartos de Final

Ahora, la siguiente prueba para los carioacas será ante Croacia. El conjunto europeo viene de derrotar en penaltis a una de las grandes sorpresas en Qatar 2022, Japón. El encuentro será el próximo viernes 9 de diciembre, a las 9:00 AM (tiempo del centro de México)

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