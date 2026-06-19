Brasil vs Haití | RESUMEN EXPRESS COMPLETO | Todos los Goles y Highlights | La Copa Mundial de la FIFA 2026™
Revive en minutos las mejores jugadas del triunfo de Brasil sobre Haití. Goles, atajadas, jugadas de lujo y todas las emociones del partido en este RESUMEN EXPRESS de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Revive las mejores acciones del partido Brasil vs Haití con este RESUMEN EXPRESS de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Disfruta de todos los goles, las grandes atajadas de Alisson, el doblete de Matheus Cunha, el gol de Vinicius Jr., las jugadas de Endrick y los momentos más emocionantes del encuentro.