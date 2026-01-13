Bravos de Juárez vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

TV Azteca Deportes tendrá una agenda espectacular en la doble jornada de la Liga BBVA MX y la actividad del martes 13 de enero se cerrará con el espectacular partido entre Bravos de Juárez y las Chivas Rayadas del Guadalajara, en duelo correspondiente a la Jornada 2 y mismo que podrás disfrutar completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Ambos equipos iniciaron con el pie derecho, pues el conjunto dirigido ahora por el portugués Pedro Caixinha, derrotó por marcador de 2-1 al Mazatlán FC en el Estadio El Encanto y con un funcionamiento destacado que marca la pauta de qué estilo tendría el equipo tras la era de Martín Varini.

Por su parte, el Rebaño Sagrado dio una gran exhibición en el Estadio Akron frente a su gente tras vencer 2-0 al Pachuca, en donde el equipo dirigido por Gabriel Milito lució superior al tener mayor posesión de balón y mayores llegadas al arco, además, el actual campeón de goleo Armando "Hormiga" González anotó uno de los goles y promete volver a brillar en la Liga BBVA MX.

Posterior a este encuentro, podrás disfrutar en vivo y también por Canal 7 y aztecadeportes.com los partidos Puebla vs Mazatlán y Necaxa vs Rayados de Monterrey.

Bravos de Juárez vs Chivas, dónde ver en vivo y gratis el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Mira en vivo y gratis el partido entre los Bravos de Juárez y las Chivas Rayadas del Guadalajara este martes 13 de enero en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México desde Ciudad Juárez a través de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Bravos vs Chivas



Fecha : Martes 13 de enero de 2026

: Martes 13 de enero de 2026 Horario : 9:00 pm tiempo del centro de México

: 9:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com

Bravos de Juárez vs Chivas, ¿quién es el favorito en el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

A pesar de que el partido se juega en Ciudad Juárez, el Rebaño Sagrado parte como gran favorito de acuerdo a las casas de apuestas y por gran diferencia.