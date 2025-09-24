Bravos de Juárez 1-0 Pumas en vivo: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 10 del Apertura 2025; HOY martes 23 de septiembre, marcador online

Universidad Nacional y los Bravos de Juárez se verán las caras en el Olímpico Benito Juárez en duelo a media semana correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025. Los pupilos de Efraín Juárez vienen de empatar a un gol contra los Tigres de la UANL, mientras que, el cuadro fronterizo cayó en su visita a la capital con Cruz Azul.

Este duelo que podrás disfrutar EN VIVO por la señal de TV Azteca Deportes en punto de las 9:00 pm es vital en las aspiraciones de ambos en la tabla general. Los Pumas son séptimos con 13 unidades y del otro lado de la moneda, el cuadro fronterizo está dos posiciones abajo con un punto menos.