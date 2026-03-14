Bravos de Juárez 0-1 Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online | Presentado por Nissan

Doble cartelera en el Viernes Botanero. Juárez recibe a Monterrey en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Pedro Caixinha, el conjunto de los Bravos encara el juego en casa en el lugar 12 de la tabla general. La escuadra de La Frontera tiene marca de tres victorias, un empate y cinco derrotas. Ante su gente, tienen racha de un triunfo y tres partidos perdidos y ahora encaran el encuentro ante Rayados tras perder en su visita a Toluca en la Fecha 10.

Del otro lado, el cuadro de 'La Pandilla' comandado por Nicolás Sánchez, viene de caer en el Clásico Regio ante Tigres. Monterrey se ubica en el noveno puesto de la tabla general con 13 unidades y en calidad de visitante tienen marca de dos victorias y tres derrotas.