Brian Gutiérrez y los NO nacidos en México que han jugado en Chivas

Han pasado algunos días desde que Chivas oficializó la llegada de su primer refuerzo y las curiosidades al respecto no dejan de aparecer. Brian Gutiérrez jugará en el Rebaño Sagrado para la siguiente temporada, lo cual habla de la expansión que el club ha tenido en los Estados Unidos.

Resulta que Brian Gutiérrez es uno ejemplo más de los futbolistas no nacidos en México que han jugado en Chivas, al menos, en los más recientes años. La lista es cada vez más grande, por lo que aquí conocerás todos y cada uno de los casos que forman parte del Club Guadalajara.

¿Qué jugadores no nacidos en México, como Brian Gutiérrez, han estado en Chivas?

La tradición en Chivas permite que todo futbolista mexicano, o con raíces mexicanas, pueda jugar en el club, por lo que elementos como Cade Cowell y Brian Gutiérrez sí tienen permitido defender los colores del Rebaño a diferencia de lo que ocurre con, por ejemplo, Santiago Giménez.

Dicho lo anterior, a lo largo de la historia son más de 10 los futbolistas no nacidos en México que han jugador para Chivas. El primero de ellos fue Wintilio Lozano, nacido en Arizona que estuvo en el club de 1939 a 1940. El segundo ejemplo llegó hasta 1998 con Gerardo Mascareño, nacido en Maryland.

Jesús Padilla, Isaac Brizuela y Miguel Ponce le siguen en esta lista, destacando a los últimos dos que fueron parte del último campeonato del club en 2017. Posteriormente aparecen Leonardo Sepúlveda, Daniel Aguirre, Cade Cowell, Óscar Whalley, Richard Ledesma, Efraín Álvarez y el propio Brian Gutiérrez, todos ellos de la plantilla actual del club.

¿A partir de qué momento se permitieron no mexicanos de nacimiento en Chivas?

Cuando Jorge Vergara estaba a cargo de Chivas esta contratación no pudo haberse concretado, pues el hoy difunto únicamente permitía no nacidos en México cuando estos representaban a la Selección Mexicana, una regla que se modificó con la llegada de Santiago Ormeño ya con la presencia de Amaury Vergara.