ÚLTIMA HORA: Figura del América estaría cerca de salir rumbo a Europa en el Clausura 2026
El conjunto del América estaría cerca de sufrir su sexta baja del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX pues habría recibido una jugosa oferta por una de sus figuras
Este viernes 13 de febrero del 2026, el periodista César Luis Merlo alertó a todos los aficionados del América al dar a conocer que habría llegado una fuerte oferta a la directiva por una de las figuras del equipo y podría salir durante el Clausura 2026.
🚨[EXCLUSIVO] CSKA de Moscú hizo una millonaria oferta para comprar a Brian Rodriguez. ⬇️https://t.co/0XeJ6erpZo pic.twitter.com/f3E3mmJ1b6
— César Luis Merlo (@CLMerlo) February 13, 2026
Merlo detalló que CSKA de Moscú habría hecho una oferta por Brian Rodriguez y que sería por una cantidad muy jugosa que podría terminar aceptando el equipo. El equipo ruso habría ofrecido 11 millones de dólares por el uruguayo y estaría evaluando si acepta la oferta.
"Hay una posible salida, a cambio de una oferta millonaria para uno de los futbolistas del América. En las últimas horas llegó una propuesta del CSK de Moscú de once millones de dólares para comprar a Brian Rodriguez. El club por ahora evalua, no ha decidido que hacer, si da luz verde.
Los rusos estarían dispuestos a mejorar la oferta. La traba es deportiva porque el monto es interesante pero la traba tiene que ver con el posible remplazo pues solamente podría llegar un jugador agente libre".
La información de @CLMerlo sobre la oferta del CSKA de Moscú por Brian Rodríguez. pic.twitter.com/gb3BWQRDOS
— "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 13, 2026
Por el momento, no se ha dado a conocer más información sobre la posible salida de Rodriguez, pero se espera que en los próximos días se informe la postura del club.
Las bajas que ha tenido el América en el Clausura 2026
En caso de que se concrete el paso por Brian Rodríguez, América sufriría su sexta baja de la competición. Hasta el momento, los jugadores que han dejado al equipo son:
- Álvaro Fidalgo: mediocentro español de 28 años.
- Igor Lichnovsky: defensa central chileno de 31 años. Sale al Fatih Karagümrük por un traspaso libre.
- Rodrigo Aguirre: delantero uruguayo de 31 años. Sale a Tigres UANL por un monto que aún no se oficializó.
- Allan Saint-Maximin: extremo francés de 28 años. Sale como agente libre (rescisión de contrato).
- Javairô Dilrosun: extremo neerlandés de 26 años. Sale a Los Angeles FC.