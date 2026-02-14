ÚLTIMA HORA: Figura del América estaría cerca de salir rumbo a Europa en el Clausura 2026

Este viernes 13 de febrero del 2026, el periodista César Luis Merlo alertó a todos los aficionados del América al dar a conocer que habría llegado una fuerte oferta a la directiva por una de las figuras del equipo y podría salir durante el Clausura 2026.

🚨[EXCLUSIVO] CSKA de Moscú hizo una millonaria oferta para comprar a Brian Rodriguez. ⬇️https://t.co/0XeJ6erpZo pic.twitter.com/f3E3mmJ1b6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 13, 2026

Merlo detalló que CSKA de Moscú habría hecho una oferta por Brian Rodriguez y que sería por una cantidad muy jugosa que podría terminar aceptando el equipo. El equipo ruso habría ofrecido 11 millones de dólares por el uruguayo y estaría evaluando si acepta la oferta.

"Hay una posible salida, a cambio de una oferta millonaria para uno de los futbolistas del América. En las últimas horas llegó una propuesta del CSK de Moscú de once millones de dólares para comprar a Brian Rodriguez. El club por ahora evalua, no ha decidido que hacer, si da luz verde.

Los rusos estarían dispuestos a mejorar la oferta. La traba es deportiva porque el monto es interesante pero la traba tiene que ver con el posible remplazo pues solamente podría llegar un jugador agente libre".

La información de @CLMerlo sobre la oferta del CSKA de Moscú por Brian Rodríguez. pic.twitter.com/gb3BWQRDOS — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 13, 2026

Por el momento, no se ha dado a conocer más información sobre la posible salida de Rodriguez, pero se espera que en los próximos días se informe la postura del club.

Las bajas que ha tenido el América en el Clausura 2026

En caso de que se concrete el paso por Brian Rodríguez, América sufriría su sexta baja de la competición. Hasta el momento, los jugadores que han dejado al equipo son:

