¡NÚMEROS DE LOCOS! Las cifras de Kylian Mbappé con el Real Madrid en el inicio de temporada

El Real Madrid tiene un nuevo rey. Kylian Mbappé está protagonizando un inicio de temporada que raya en la perfección con 15 goles en 11 partidos desde su llegada al club merengue, estableciendo registros que no se veían desde la era de Cristiano Ronaldo.

El delantero francés se ha convertido en el primer jugador del club merengue en marcar 10 tantos en los primeros 9 encuentros de LaLiga, algo que no se había conseguido desde la temporada 2014/15 cuando lo consiguió CR7. Su imparable racha goleadora se extiende a 11 compromisos consecutivos si contamos sus actuaciones con la Selección de Francia en las eliminatorias mundialistas.

Kylian va a por todo

Los números del astro galo son simplemente arrolladores con 10 dianas en certamen doméstico liderando la tabla de máximos anotadores y 5 en Champions League igualmente siendo el líder de anotaciones, complementadas con 2 asistencias. Una producción ofensiva que supera todas las expectativas pese a su nivel de talla global.

Mbappé no solo ha absorbido la presión de vestir la camiseta blanca, sino que ha elevado su juego a cuotas estratosféricas. Su adaptación al sistema de Xabi Alonso ha sido instantánea, formando una sociedad letal con Vinicius Jr y Jude Bellingham en el ataque madridista.

La afición de su lado

El estadio Santiago Bernabéu ya tiene un nuevo ídolo. Con este ritmo, el francés no solo aspira a todos los títulos colectivos, sino que se perfila como firme candidato a recuperar el Balón de Oro para el club de la capital española. La era Mbappé ha comenzado con una explosión que promete en ser uno de los mejores futbolistas de la temporada.

