¡OFICIAL! Lionel Messi recibirá la Bota de Oro de la MLS

El Inter Miami cerró la temporada regular de la MLS con una gran exhibición de poder ofensivo, goleando 2-5 a Nashville con un hat-trick de Lionel Messi que le aseguró el título de máximo goleador del futbol estadounidense. El cuadro de Las Garzas, dirigidos por Javier Mascherano, terminaron en tercera posición de la Conferencia Este con 65 puntos, asegurando recibir los juegos en casa en la fase eliminatoria.

El astro argentino culminó la fase regular con 29 tantos, superando por cinco anotaciones a sus perseguidores Denis Bouanga del LAFC y a Sam Surridge de Nashville, quienes se quedaron en 24 dianas. La hazaña quedó sellada cuando Bouanga no pudo marcar los cinco goles que necesitaba en su partido final ante el Colorado Rapids.

Inter Miami va por el título de la MLS

En el encuentro, Messi demostró por qué sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Su triplete incluyó un remate potente desde fuera del área que dejó sin opciones al portero local, cerrando una campaña personal espectacular donde promedió 0.85 goles por partido.

Para el Inter Miami, este triunfo representa un impulso anímico crucial de cara a los playoffs. El equipo mostró su mejor versión ofensiva, con Luis Suárez aportando dos asistencias y el mediocampo funcionando a la perfección.

La Bota de Oro de Messi en la MLS consolida su impacto revolucionario en la liga norteamericana. A sus 38 años, el crack rosarino no solo mantiene su nivel, sino que sigue reescribiendo los récords. Ahora, el desafío es claro, guiar al club de la Florida hacia su primer título de la MLS.

