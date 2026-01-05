Brilló en Chivas, fue relegado a una división inferior y HOY confirman que estará fuera un AÑO por lesión

Terrible noticia para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a días de que inicie el Torneo Clausura 2026. Carlos Fierro sufrió una grave lesión en el partido amistoso en contra de las Chivas. El volante que surgió justamente de la cantera rojiblanca se perderá prácticamente todo el 2026 debido a ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda.

Te puede interesar: Ellos habrían sido los sacrificados para fichar a Rodrigo Dourado en América y este es el dorsal que usará

El Doctor René Ortega Esteban; médico del club tapatío informó sobre la lamentable lesión del mediocampista mexicano y posiblemente se perderá el Torneo Clausura y Apertura 2026. Por si fuera poco, su equipo cayó en la final 1-3 contra los pupilos de Gabriel Milito en la Copa Pacífica.

Surgió en las juveniles de las Chivas

El campeón del mundo sub-17 en México 2011 era uno de los prospectos más avanzados de las Chivas en aquella época y se pensaba que era la solución ofensiva del Rebaño Sagrado. Lamentablemente para su causa, no pudo consolidarse en el primer equipo y salió en calidad de préstamo a los Gallos Blancos de Querétaro. Pasó por las filas de Cruz Azul y dio el paso a la Major League Soccer con el San Jose Eartquakes, para después regresar a la Liga MX de la mano de los Bravos de Juárez.

En febrero de 2023 se quedó sin club y fue hasta agosto de ese mismo año que llegó como agente libre a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Según el portal especializado Transfermarkt, Fierro a sus 31 años está valuado en casi medio millón de euros y es el séptimo jugador más caro de toda la plantilla leonesa. Finalmente, los Leones tendrán que enfrentar a la Jaiba de Tampico Madero en la primera fecha sin uno de sus exponentes el domingo 11 de enero en punto de las 12:00.