Ellos habrían sido los sacrificados para fichar a Rodrigo Dourado en América y este es el dorsal que usará
Rodrigo Dourado fue anunciado como nuevo refuerzo de las Águilas para el Clausura 2026, pero dos jugadores se verán afectados por su llegada
A pocos días del comienzo del Clausura 2026, Club América oficializó a su primer refuerzo del año tras el anuncio de Rodrigo Dourado , procedente de Atlético San Luis. El pivote brasileño llega para ganarse un lugar en el centro del campo azulcrema junto con Álvaro Fidalgo, pero su incorporación a las Águilas significaría el sacrificio de dos jugadores que supieron ser importantes para André Jardine en un pasado.
Los dos jugadores que América sacrificará por Rodrigo Dourado
Si bien es cierto que Dourado fue oficializado como nuevo jugador azulcrema, en Coapa necesitan liberar espacio en los cupos de no formados en México para concretar la llegada del brasileño. Según reportes, las Águilas tomarían la decisión de no inscribir a Igor Lichnovsky y Víctor Dávila para disputar el Clausura 2026, con el objetivo de que el brasileño pueda formar parte de la plantilla en el próximo torneo .
Lo cierto es que el América está intentando encontrarle acomodo a los dos futbolistas chilenos, pero ningún equipo se ha interesado formalmente en ellos hasta la fecha. Uno de los máximos impedimentos es el alto salario que tiene cada uno, pues no cualquier equipo de la Liga BBVA MX está dispuesto a realizar dicho esfuerzo económico. Como si fuese poco, tanto Dávila como Lichnovsky no tienen intenciones de reducir sus pretensiones salariales.
El dorsal que utilizará Rodrigo Dourado en el América
En redes sociales, el América realizó diversas publicaciones sobre su nueva incorporación y allí se pudo saber que Dourado portará el dorsal ‘17’ con los azulcremas. En la historia del club, este número ha sido importante, ya que jugadores como Zague, Pável Pardo, Cristóbal Ortega, Germán Villa, Alejandro Domínguez, Raúl Rodrigo Lara supieron defender esta camiseta en etapas anteriores.
Cabe destacar que, recientemente, fue Fidalgo quien portó el número ‘17’ en su espalda, quien se transformó en una de las figuras más destacadas del equipo de Jardine en este último tiempo. Dourado llega como refuerzo con experiencia internacional, habiendo jugado en el Internacional de Porto Alegre en Brasil y su reciente paso por San Luis dentro de la Liga BBVA MX.