¡SE ARMAN LOS EMPUJONES! Tensión y bronca durante la pausa de hidratación
La intensidad del partido se trasladó fuera de la jugada. Durante la pausa de hidratación, jugadores de Paraguay y Francia protagonizaron momentos de tensión que encendieron los ánimos en el terreno de juego.
¡Se calentó el partido! Lo que parecía una tranquila pausa de hidratación terminó convirtiéndose en un momento de máxima tensión entre futbolistas de Paraguay y Francia.
Empujones, reclamos e intercambios de palabras marcaron una escena que obligó a compañeros y cuerpo arbitral a intervenir para evitar que la situación escalara aún más. La intensidad del encuentro sigue aumentando y la lucha por la clasificación se vive al límite en la Copa Mundial de la FIFA 2026.