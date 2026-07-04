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¡SE ARMAN LOS EMPUJONES! Tensión y bronca durante la pausa de hidratación

La intensidad del partido se trasladó fuera de la jugada. Durante la pausa de hidratación, jugadores de Paraguay y Francia protagonizaron momentos de tensión que encendieron los ánimos en el terreno de juego.

Por: Azteca Deportes

¡Se calentó el partido! Lo que parecía una tranquila pausa de hidratación terminó convirtiéndose en un momento de máxima tensión entre futbolistas de Paraguay y Francia.

Empujones, reclamos e intercambios de palabras marcaron una escena que obligó a compañeros y cuerpo arbitral a intervenir para evitar que la situación escalara aún más. La intensidad del encuentro sigue aumentando y la lucha por la clasificación se vive al límite en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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