¡SE ARMAN LOS EMPUJONES! Tensión y bronca durante la pausa de hidratación

¡Se calentó el partido! Lo que parecía una tranquila pausa de hidratación terminó convirtiéndose en un momento de máxima tensión entre futbolistas de Paraguay y Francia.

Empujones, reclamos e intercambios de palabras marcaron una escena que obligó a compañeros y cuerpo arbitral a intervenir para evitar que la situación escalara aún más. La intensidad del encuentro sigue aumentando y la lucha por la clasificación se vive al límite en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

