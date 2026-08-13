¡LESIONADO! La dura baja que tendrá Chivas durante el Apertura 2026

El conjunto de Chivas tendrá la dura baja de un futbolista titular en el once incial de Gabriel Milito para el regreso del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras quedar fuera de la Leagues Cup 2026.

La dura baja de Chivas para el Apertura 2026

El pasado miércoles 12 de agosto del 2026, en el encuentro de Chivas vs Seattle Sounders en la Leagues Cup 2026, el futbolista Bryan "Cotorro" González salió de cambio en el primer tiempo por una lesión. Era tanto el dolor del jugador que salió en la camilla para poder ser atendido por el cuerpo médico del equipo. El cambio se dio al minuto 23, en su lugar entró Hugo Camberos.

23' Cambio del Guadalajara:

⬅️ Sale, por lesión, 'Cotorro' González

➡️ Entra Hugo Camberos ¡DALE, HUGO! pic.twitter.com/869IOwjipf — CHIVAS (@Chivas) August 13, 2026

Por el momento, Chivas no ha dado a conocer la gravedad de la lesiónd el mediocampista. Se espera que en las próximas horas, el club informe su lesión y el tiempo que tardaría en poder regresar a las canchas.

Aunque no hay un reporte de la gravedad de la lesión de Bryan "Cotorro" González, por el gesto que hizo el jugador previo a pedir su cambio, salir en la camilla y entre lágrimas, da la impresión de que se trataría de una lesión considerable que sintió el propio futbolista.

A pesar de no tener los estudios del equipo y a la espera de que se confirme la gravedad de la lesión, en caso de tratarse de una lesión muscular de grado 1, no podría contar con él para la Jornada 4 y Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX para poder recuperarse de la mejor forma.

Diferentes periodistas deportivos, en las redes sociales han externado su opinión en la que consideran que la lesión de "Cotorro" González sería algo grave que lo dejaría fuera de las canchas en un periodo de 6 a 10 semanas.