Seattle Sounders vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 12 de agosto, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

¿Dónde se jugará el Seattle Sounders vs Chivas Rayadas de Guadalajara de la Leagues Cup 2026?

El partido entre Seattle Sounders y Chivas de Guadalajara se disputará en el Lumen Field, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington. Dicho inmueble tiene una capacidad de 37,722 aficionados, pero se puede expandir hasta 72 mil en casos de eventos especiales.

¿A qué hora empieza el Seattle Sounders vs Chivas Rayadas de Guadalajara de la Leagues Cup 2026?

Los Seattle Sounders y las Chivas de Guadalajara disputarán su último partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto. El partido entre los “Rave Green” y el cuadro rojiblanco está programado para comenzar a las 8:30 p.m., tiempo del centro de México.