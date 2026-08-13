Bryan González: este sería el rival con el que regresaría de su lesión

Además de ser eliminados en la primera ronda de Leagues Cup, Chivas se despidió de dicho torneo acarreando una terrible noticia. Aunque el club sigue sin dar noticias acerca del estado físico de Bryan González, los que estuvieron al pendiente de las acciones del encuentro indican que no pinta nada bien. Por ello, se espera lo peor al no tener actualización oficial.

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¿Cuándo estaría de vuelta Bryan González?

En estos momentos, sin un estatus oficial de la lesión que parece ser muscular, sería irresponsable dar un veredicto de la vuelta de Bryan González. Sin embargo, lo que se percibe como seguro es que en los próximos partidos el Cotorro no será opción para jugar en el regreso del Guadalajara a la Liga MX.

El problema con lo visto al momento de la lesión es que se trataría de un tema muscular. El lateral-carrilero por izquierda salió evidentemente afectado, hasta el punto de llorar mientras lo sacaban en camilla. En ese sentido, hay indicios de que Gabriel Milito y su cuerpo técnico deben resolver la ausencia de un elemento titular y de suma importancia para el planteamiento táctico.

En ese sentido, el próximo mes de Chivas se observa así en el calendario de la Liga MX, donde no se tendría disponible el futbol de Bryan González.

Domingo 16 de agosto - Jornada 4 - vs Santos

Sábado 22 de agosto - Jornada 5 - vs Xolos

Sábado 29 de agosto - Jornada 6 - vs Pachuca

Sábado 5 de septiembre - Jornada 7 - vs San Luis

Domingo 13 de septiembre - Jornada 8 - vs Pumas

¿Cómo se suplirá la ausencia de Bryan González?

El gran problema del sistema de Gabriel Milito, es que ningún otro perfil del actual plantel suple de manera directa a Bryan González. En ese sentido, descartando que el esquema en cancha cambie, se indica que Hugo Camberos podría ser el hombre utilizado. Detrás de darle entrada al juvenil, podría ser la utilización de Miguel Gómez o hasta de José Castillo.

Pues la otra opción es tocar a otro de los mediocampistas para que Camberos juegue adelantado y con un perfil como el de Gómez o Castillo teniendo bien protegida dicha banda. Lo anterior entendiendo que Hugo no tiene el ida y vuelta que te maneja el Cotorro.