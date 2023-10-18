Buldócers Mexicanos

Los has visto muchas veces en las carreteras y en el campo mexicano. Los buldócers son tractores capaces de abrir caminos, trazar senderos, preparar el terreno para los que vendrán después. Son máquinas ultra poderosas que se adaptan a casi cualquier terreno y capaces de hacer a un lado cualquier obstáculo. Hacen el trabajo más rudo. Operan en cualquier clima, y avanzan en todas las superficies. Son máquinas esenciales para el progreso y la transformación.

Así, como buldócers, me gusta imaginarme a algunos atletas mexicanos, mujeres y hombres, equipos completos, que lejos de buscar la fama, se aventuran a esos sitios donde muy pocos han podido llegar.

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En el 2023, México presentó ante el mundo su última generación de buldócers, y fueron ellos quienes -en lugar de quejarse, eligieron adaptarse a la adversidad; encontraron la manera de aprovecharla; lo intentaron, se atrevieron, se dieron a sí mismos la oportunidad de instalarse en la élite.

Beisbol Mexicano: “El mejor año de nuestras vidas”

Aún tengo en la piel la emoción que provocó la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial en el mes de marzo. La medalla de bronce lograda por Isaac Paredes, Randy Arozarena, Alan Trejo, Giovanny Gallegos; Joey Meneses, Alex Kirk, Ramón y Luis Urías, José Urquidy, Benji Gil, entre otros; ha sido un éxito histórico para el deporte mexicano.

Resulta muy difícil encontrar en la historia una hazaña similar en una competencia absoluta -sin límite de edad- donde se ha jugado de visitante y donde han estado los mejores del mundo. Ese BRONCE merece para mí, de forma indiscutible y unánime, el Premio Nacional del Deporte 2023 en la categoría de deporte de conjunto.

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Con esas luces y esa alegría comenzó la primavera para el deporte nacional. Hoy, los mexicanos, podemos decir que -en el beisbol- estamos en la élite, y podemos sentirnos entre los mejores. Además, la Selección Mexicana de beisbol femenil logró su clasificación a la Super Ronda de la Copa del Mundial 2024, donde competirán los seis mejores equipos de mujeres a nivel internacional.

Carlos Sansores: Cuatro años de Excelencia

El beisbol encendió la chispa, y la inspiración continuó en otras latitudes a lo largo del año. Carlos Sansores ratificó su condición de taekwondoín de clase mundial al conquistar plata en Campeonato Mundial absoluto disputado en Bakú, Aserbaiyán. Lo más contundente de esta historia, es que Carlos acumula tres preseas mundiales consecutivas: Plata en Manchester 2019, Oro en Guadalajara 2022 y ahora el subcampeonato mundial en Bakú. El taekwondoín quintanarroense es esperanza olímpica en París 2024. Por su parte, Carlos Navarro se colgó el segundo bronce de su carrera a nivel mundial (Muju 2017, Bakú 2023).

Osmar Olvera: el último graduado de la escuela de Clavadistas Mexicanos

La cultura del triunfo se extendió al verano donde el deporte mexicano celebró la plata de Osmar Olvera en trampolín en el Campeonato Mundial de World Aquatics realizado en Fukuoka, Japón. Oscar, conquistó además, otra plata en trampolín de un metro, prueba no olímpica. En ese mismo evento, Randall Willars y Kevin Berlín se colgaron presea de bronce y calificaron también a los Juegos Olímpicos.

Ale Valencia y su espíritu irrefrenable

La estela de triunfos continuó en Berlín, Alemania, en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco donde Ale Valencia, bronce olímpico en Tokyo 2020, se convirtió en subcampeona mundial individual, y en ganadora también del bronce por equipos femenil junto a Aída Román y Ángela Ruíz. Crece la ilusión de buscar otra medalla en París en el Tri con arco.

Emiliano Hernández: cultura familiar del triunfo

Una presea que llevábamos buco tiempo anhelando llegó en el Pentatlón Moderno, donde Emiliano Hernández conquistó la plata en el Campeonato Mundial de Bath 2023 y se convirtió en el primer medallista mundial individual en la historia de este deporte. Emiliano es además hermano de Ismael Hernández, bronce olímpico por México en Río 2016.

México y su Campeón Mundial de Surf

La medalla más inesperada y el único oro mundial este año en una prueba olímpica lo consiguió el colimense Alan Cleland, quien se convirtió en campeón del mundo en los Surfing Games y se calificó a Paris 2024. Se trata del segundo Campeón Mundial de México en la historia, luego del triunfo del oaxaqueño Johnny Corzo en Biarritz 2017.

Premio Nacional de Deportes 2023

Estoy convencido de que Alan, Emiliano, Osmar, y Ale Valencia merecen el Premio Nacional del Deporte en la categoría de deportista no profesional individual. Un campeón mundial y tres subcampeones del mundo en categoría absoluta, en cuatro pruebas olímpicas. Todos ellos calificados a Paris 2024.

El próximo 20 de noviembre serán anunciados los ganadores del galardón más importante que otorga México a sus deportistas. Tengo fe en que el jurado hará un análisis profundo, serio y objetivo. Mientras tanto, tenemos por delante 17 días luminosos, con los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en los que vamos en busca de unas 30 medallas de oro para México. México tiene buldócers de clase mundial. Sigamos abriendo senderos, vayamos aún más lejos.

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