BYD lleva la innovación a la gran fiesta del fútbol en Campo Marte 26 Santander

BYD se integra a esta experiencia como un aliado de la movilidad del futuro, pero también como parte de un momento cultural que une a miles de personas. Porque cuando el fútbol se vive así, no se trata únicamente de marcadores: se trata de historias, de planes espontáneos, de celebrar con desconocidos que se vuelven amigos y de sentir que estás dentro del gran festejo colectivo.

Hay planes que no se necesitan explicar porque se viven. Y durante esta temporada mundialista, Campo Marte 26 Santander se convierte en uno de esos lugares la experiencia supera cualquier expectativa. Pantallas, ambiente futbolero, amigos, emoción en cada jugada y esa sensación de estar justo donde pasa todo. Y ahí, en medio de la celebración, BYD se suma a la fiesta con una propuesta que mezcla innovación, tecnología y experiencias pensadas para disfrutarse en comunidad.

La idea no es solo ver un partido es sentir el ambiente, encontrar gente con la camiseta bien puesta, escuchar los gritos antes de una jugada importante y vivir esa emoción que solo el fútbol puede provocar. Con BYD en Campo Marte 26 Santander, cada encuentro se convierte en una excusa para convivir, tomarte fotos, participar en dinámicas, descubrir espacios interactivos y dejarte sorprender por todo lo que sucede alrededor.

Entre la emoción del partido y las actividades preparadas en el espacio, la visita se vuelve un recorrido lleno de detalles. Puedes llegar con tus amigos, dar la vuelta, descubrir la presencia de BYD, acercarte a la tecnología de la marca y seguir disfrutando del ambiente mundialista sin perderte de nada. Es uno de esos planes que se antojan porque combinan lo mejor de varios mundos: fútbol, entretenimiento, innovación y convivencia.

Y lo interesante es que BYD en Campo Marte 26 Santander llega para formar parte de cómo se vive esta gran celebración deportiva. En un espacio de dos pisos, donde la gente podrá descubrir la tecnología los modelos de la marca.

En la planta baja hay diferentes juegos y dinámicas que provocarán en los asistentes momentos inolvidables. Mientras que en la parte alta, la gente puede estar presente en la experiencia de la temporada al disfrutar del partido con una vista privilegiada, con todo lo necesario para vivir la emoción del fútbol de forma única.

Así que si estás buscando un plan diferente para vivir la pasión del fútbol en Ciudad de México, Campo Marte 26 Santander es una parada obligada. Porque aquí la emoción se siente en grande, la tecnología se vuelve parte de la experiencia y BYD demuestra que la innovación también se celebra.

