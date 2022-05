Byron Castillo rompe en llanto tras cometer un penal

El futbolista Byron Castillo, en el centro de la polémica ante una eventual e hipotética eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar 2022 por la denuncia presentada ante la FIFA por Chile, no pudo terminar el último partido del Barcelona al pedir entre lágrimas a su técnico que lo sacase del partido.

“Sácame, sácame”, fueron las palabras que se pudieron leer de la boca de Castillo hacia el técnico del Barcelona ecuatoriano, el argentino Jorge Célico, después de que el jugador cometiese un penalti que supuso el segundo gol del Aucas, que venció por 2-1 al equipo de Guayaquil.

Antes de eso, Castillo también se vio implicado en la jugada del primer gol del Aucas al rebotarle un disparo cuyo rechace quedó servido para que el delantero argentino Víctor Figueroa pusiese con ventaja al cuadro local, que entrena el venezolano César Farías.

El futbolista fue sustituido en el descanso por Pedro Pablo Velasco, quien apreció en su lugar en la segunda parte de un partido vital para las aspiraciones del Barcelona de ganar la primera fase de la liga de Ecuador, en la que pudo conservar la primera plaza gracias a la derrota del Independiente del Valle ante Mushuc Runa (0-1).

“Byron Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Es más, para mí es admirable que se ponga a entrenar”, dijo Célico después del encuentro.

“Cuando veía lo que le pasó hoy, me dio mucha pena. No hago el cambio antes porque hubiera sido un golpe mortal y de ahí viene el penal. Prefiero quedarme con la faceta de ser humano, de pensar en los jugadores y no en un resultado“, añadió el técnico.

Su entrenador lo defendió

Célico demandó a los medios de comunicación que se traten los temas con más cuidado “porque detrás de cada uno hay cosas que duelen y hay que tratar de ayudar”, al enfatizar que “Byron tiene una carga emotiva muy difícil de llevar”.

Así, Byron Castillo no fue convocado por Célico para viajar a Uruguay a disputar el encuentro que el Barcelona tiene ante el Montevideo Wanderers este miércoles, correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana, en la que el conjunto ecuatoriano se juega la clasificación para los octavos de final.

EFE