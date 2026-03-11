Cal Raleigh se pronuncia sobre el tema con Randy Arozarena

Cal Raleigh ha estado en el 'ojo del huracán' tras su incidente con Randy Arozarena en el duelo entre Estados Unidos y México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El receptor de los Seattle Mariners le negó el saludo a su compañero de equipo en las Grandes Ligas y eso desató la polémica rápidamente de los valores del estadounidense.

Tras ser víctima de insultos y polémicas en redes sociales, Raleigh se pronunció: “Con respecto a lo que ocurrió ayer con Randy, amo a Randy, odio que esto sea un tema. No hay ningún problema y cuando regresemos a Seattle, él es mi hermano, mi familia. Ya hablé con él, es un ambiente competitivo.

Sé que él quisiera lo mismo de mí si estuviésemos en una situación de playoffs. Tengo un compromiso con mis compañeros de equipo y mi país, las emociones se salieron un poco de control, pero como les dije, amo a Randy, él es genial, ha sido sensacional para nuestro equipo y, como dije, hablé con él y eso no es ningún tipo de tema.'', destacó el catcher dejando en claro que el incidente para él no rebasó el límite de una rivalidad como la de México y Estados Unidos.

México se juega su pase....Estados Unidos espera

Con la sorprendente victoria de Italia ante la novena local, los pupilos de Benjamín Gil tienen el destino de pasar de ronda en el torneo internacional en sus manos. Un triunfo ante los europeos les aseguraría el pase y por si fuera poco, si reciben menos de cinco carreras, eliminarían a los Estados Unidos.

Por ello, el team USA estará pegado al televisor para ver lo que sucede entre México e Italia y ver si accederán a la siguiente fase del Clásico Mundial de Béisbol.