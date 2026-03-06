Randy Arozarena, entregará todo por México en el Clásico Mundial de Beisbol
El bateador Randy Arozarena encarará el Clásico Mundial de Beisbol, seguro de poder colocar a México en una enorme participación en esta nueva edición del torneo.
Se llama Randy y se apellida Arozarena y es un hombre clave de México para el Clásico Mundial de Beisbol. El cubano nacionalizado mexicano, pondrá toda su energía al bat y su talento en los jardines, así lo compartió a Azteca Deportes, en una visita muy especial en el campo de entrenamiento de Marineros, en Glendale, Arizona.
“Y AHORA EL CLÁSICO QUE SE AVECINA, ESTOY FELIZ, ME ESTOY PREPARANDO MUY BIEN PARA AYUDAR A MÉXICO AL PAÍS DE MÉXICO EN IR POR UN TRIUNFO ESTA VEZ, ESTAMOS MUY ENFOCADOS EN ESE CLÁSICO”, comentó Randy.
Randy lleva a Cuba en la sangre y a México, en el corazón, pues lo reicbieron en el país y cuando cumplió ciertos requisitos, logró nacionalizarse mexicano.
“SIEMPRE VOY A ESTAR AGRADECIDO CON EL PAÍS DE MÉXICO ME HAN QUERIDO Y AMADO COMO UN MEXICANO MÁS. ME SIENTO CONTENTO PO AMBOS, ESTAR EN SEATTLE Y REPRESENTAR A CUBA Y A MÉXICO EN CUALQUIER ESTADIO QUE YO JUEGUE”, explicó el pelotero.
Figura en el clásico del 2023, Randy compartió dos cosas que le gustan de la cultura mexicana. La comida, y la música.
“QUÉ ES LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA CULTURA MEXICANA. LOS TACOS DE CARNE ASADA Y A VECES LAS CANCIONES. ME GUSTAN PESO PLUMA, SANTA FE Y QUIEN MÁS. CARIN LEÓN”.
Alista una sorpresa para tomar sus turnos al bat, pero nos dejó en suspenso sobre la canción que sonará en sus apariciones.
“TENGO UNA PERO NO LO VOY A DECIR… TAMPOCO LO DIRÉ.. NO SÉ“
Para Randy no todo el beisbol, le apasiona YouTube y el futbol, y hablando de futbol, le mandó un mensaje a su amigo Julián Quiñones, esperando pueda estar con México en el Mundial.
“CLARO CLARO, QUIÑONES REPRESENTA A MÉXICO COMO YO, EN EL BNEISNOL, EL EN EL FUTBOL Y OJALÁ EN EL MUNDIAL PUEDA MARCAR LA DIFERENCIA Y MARCAR GOLES”.
Arozarena y México, encaran el Clásico Mundial desde este viernes, midiendo fuerzas ante Gran Bretaña, donde lo darán todo.
“VAMOS A DAR LO MEJOR DE SÍ DE CADA JUGADOR, PARA DARLES UN ALEGRÓN A SUS CASAS Y A SU FAMILIA, DIOS LOS BENDIGA A TODOS Y APÓYENOS”
