Calendario Oficial Copa América 2021 | Fechas y horarios en México
Fechas y sedes de partidos que tendrán lugar como parte de la Copa América celebrada en Brasil, tras lo contratiempos generados por la pandemia.
Luego de los sucesos que marcaron el retraso y cambios de sede en la Copa América 2021, este domingo 13 de junio inició una edición más del torneo más antiguo a nivel de selecciones en el continente americano, siendo Brasil el país que tomó la estafeta tras la declinación de Colombia y Argentina.
Las ciudades brasileñas que albergarán los encuentros del torneo serán Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro; mientras que los estadios que tendrán en su chancha a las máximas estrellas latinoamericanas serán el Mane Garrincha, la Arena Pantanal, el Olímpico, el Nilton Santos, y el mítico Maracaná.
¿Cómo están formados los grupos de la Copa América 2021?
El grupo A de este certamen está conformado por: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela; mientras que en el B se ubican Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Fechas y horarios oficiales de partidos Copa América 2021
Domingo 13 de junio
Brasil 3-0 Venezuela
Colombia 1-0 Ecuador
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Lunes 14 de junio
Argentina vs Chile 16:00 hrs
Paraguay vs Bolivia 19:00 hrs
Jueves 17 de junio
Colombia vs Venezuela 16:00 hrs
Perú vs Brasil 19:00 hrs
Viernes 18 de junio
Chile vs Bolivia 16:00 hrs
Argentina vs Uruguay 19:00 hrs
Domingo 20 de junio
Venezuela vs Ecuador 16:00 hrs
Colombia vs Perú 19:00 hrs
Lunes 21 de junio
Uruguay vs Chile 16:00 hrs
Argentina vs Paraguay 19:00 hrs
Miércoles 23 de junio
Ecuador vs Perú 16:00 hrs
Colombia vs Brasil 19:00 hrs
Jueves 24 de junio
Bolivia vs Uruguay 16:00 hrs
Chile vs Paraguay 19:00 hrs
Domingo 27 de junio
Brasil vs Ecuador 16:00 hrs
Venezuela vs Perú 19:00 hrs
Lunes 28 de junio
Uruguay vs Paraguay 16:00 hrs
Argentina vs Bolivia 19:00 hrs
Cuartos de final
Viernes 2 de julio
Sábado 3 de julio
Semifinal
Lunes 5 de julio
Martes 6 de julio
Tercer lugar
Sábado 9 de julio
Final
Domingo 10 de julio
SOMOS MAIS QUE UMA EQUIPE— Copa América (@CopaAmerica) June 13, 2021
SOMOS UM CONTINENTE
Quando soar o apito inicial, é com vocês e por vocês que vamos vibrar 🤜🤛
Preparem-se! A espera terminou! 🙌#CopaAmérica #VibraOContinente pic.twitter.com/ZTcCVpFgjs
Datos relevantes para esta edición de la Copa América
En esta edición, el astro del París Saint Germain, Neymar y la selección de Brasil intentarán refrendar su título obtenido en el 2019 y con ello alcanzar el décimo campeonato de la “verde-amarela” en la competencia.
Por otra parte, Lionel Messi y Argentina intentarán romper su racha de subcampeonatos, ya que, desde su última victoria en una final, han pasado 28 años; sin embargo, han llegado al último partido en cuatro de seis ediciones, perdiendo en todas estas oportunidades.
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Finalmente, también hay combinados que buscarán dar la sorpresa y obtener la gloria por primera ocasión, tal es el caso de Venezuela y Ecuador; mientras que Uruguay querrá poner distancia con los argentinos que están a un trofeo de alcanzar su marca de 15 campeonatos.