Calendario Oficial Copa América 2021 | Fechas y horarios en México

Luego de los sucesos que marcaron el retraso y cambios de sede en la Copa América 2021, este domingo 13 de junio inició una edición más del torneo más antiguo a nivel de selecciones en el continente americano, siendo Brasil el país que tomó la estafeta tras la declinación de Colombia y Argentina.

Las ciudades brasileñas que albergarán los encuentros del torneo serán Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro; mientras que los estadios que tendrán en su chancha a las máximas estrellas latinoamericanas serán el Mane Garrincha, la Arena Pantanal, el Olímpico, el Nilton Santos, y el mítico Maracaná.

¿Cómo están formados los grupos de la Copa América 2021?

El grupo A de este certamen está conformado por: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela; mientras que en el B se ubican Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Fechas y horarios oficiales de partidos Copa América 2021

Domingo 13 de junio

Brasil 3-0 Venezuela

Colombia 1-0 Ecuador

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Lunes 14 de junio

Argentina vs Chile 16:00 hrs

Paraguay vs Bolivia 19:00 hrs

Jueves 17 de junio

Colombia vs Venezuela 16:00 hrs

Perú vs Brasil 19:00 hrs

Viernes 18 de junio

Chile vs Bolivia 16:00 hrs

Argentina vs Uruguay 19:00 hrs

Domingo 20 de junio

Venezuela vs Ecuador 16:00 hrs

Colombia vs Perú 19:00 hrs

Lunes 21 de junio

Uruguay vs Chile 16:00 hrs

Argentina vs Paraguay 19:00 hrs

Miércoles 23 de junio

Ecuador vs Perú 16:00 hrs

Colombia vs Brasil 19:00 hrs

Jueves 24 de junio

Bolivia vs Uruguay 16:00 hrs

Chile vs Paraguay 19:00 hrs

Domingo 27 de junio

Brasil vs Ecuador 16:00 hrs

Venezuela vs Perú 19:00 hrs

Lunes 28 de junio

Uruguay vs Paraguay 16:00 hrs

Argentina vs Bolivia 19:00 hrs

Cuartos de final

Viernes 2 de julio

Sábado 3 de julio

Semifinal

Lunes 5 de julio

Martes 6 de julio

Tercer lugar

Sábado 9 de julio

Final

Domingo 10 de julio

SOMOS MAIS QUE UMA EQUIPE

SOMOS UM CONTINENTE



Quando soar o apito inicial, é com vocês e por vocês que vamos vibrar 🤜🤛



Preparem-se! A espera terminou! 🙌#CopaAmérica #VibraOContinente pic.twitter.com/ZTcCVpFgjs — Copa América (@CopaAmerica) June 13, 2021

Datos relevantes para esta edición de la Copa América

En esta edición, el astro del París Saint Germain, Neymar y la selección de Brasil intentarán refrendar su título obtenido en el 2019 y con ello alcanzar el décimo campeonato de la “verde-amarela” en la competencia.

Por otra parte, Lionel Messi y Argentina intentarán romper su racha de subcampeonatos, ya que, desde su última victoria en una final, han pasado 28 años; sin embargo, han llegado al último partido en cuatro de seis ediciones, perdiendo en todas estas oportunidades.

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Finalmente, también hay combinados que buscarán dar la sorpresa y obtener la gloria por primera ocasión, tal es el caso de Venezuela y Ecuador; mientras que Uruguay querrá poner distancia con los argentinos que están a un trofeo de alcanzar su marca de 15 campeonatos.

