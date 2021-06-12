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Fútbol

La selección de Venezuela con varios casos de Covid-19

Venezuela, que participará en la Copa América, reporta a 12 miembros de la delegación, varios de ellos jugadores, que han dado positivo en Covid-19.

Venezuela vs Uruguay

Escrito por: Azteca Deportes

Brasilia, Brasil. La selección de Venzuela que participará en la Copa América reporta a 12 miembros de la delegación, varios de ellos jugadores, que han dado positivo en Covid-19 en la primera prueba clínica obligatoria a la que fueron sometidos al llegar a Brasil, sede del toreno sudamericano de selecciones.

"La noche del viernes fue notificada por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol) de que doce miembros de la delegación de la selección venezolana, incluyendo jugadores y comisión técnica, dieron positivo para covid-19", publicó en un comunicado la Secretaría de Salud de Brasilia.

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Sin decir un número de jugadores venezolanos infectados, la Secretaría señaló que todos los contagiados "están asintomáticos, aislados en cuartos individuales y observados por el equipo médico de la Conmebol y del Centro de Informaciones Estratégicas en Vigilancia de Salude (CIEVS)" de la capital brasileña.

Osnei Okumoto, secretario de Salud del Distrito Federal de Brasilia, declaró a periodistas que los resultados del PCR-RT al que fueron sometidos los jugadores de la selección vinotinto dieron como resultado positivo para diez personas, que fueron nuevamente evaluadas con el mismo test este sábado.

Tomás Rincón presentó un "malestar físico" ante de viajar


Antes del viaje, el centrocampista Tomás Rincón, jugador del Torino italiano y uno de los jugadores más importantes del plantel venezolano, presentó un "malestar físico", con "probable cuadro viral", aunque la Federación Venezolana de Futbol (FVF) no dijo si se trataba de Covid-19.

Al igual que Wílker Ángel y Rolf Feltscher fueron reemplazados de la lista de 28 jugadores convocados por el técnico portugués José Peseiro para la Copa América por haber dado positivo para Coronavirus en las Eliminatorias.

El secretario de Salud del Distrito Federal de Brasilia apuntó también que un equipo de fiscales sanitarios ya adelanta desde la noche del viernes el rastreo sobre con quiénes los contagiados tuvieron contacto después de llegar en un avión fletado proveniente de Caracas, Venezuela.

La selección venezolana abre su participación en la Copa América ante Brasil este domingo a las 16:00 horas.

Con información de EFE

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