OFICIAL: Calendario de Pumas para el Clausura 2026

Pumas ya conoce su camino en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego del Apertura 2025, certamen en el que Toluca se hizo del bicampeonato, comienza la cuenta regresiva para la siguiente campaña del futbol mexicano previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dirigidos por Efraín Juárez, el cuadro del Pedregal encara un nuevo compromiso con un cambio desde el fondo, pues tras las salidas de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho como vicepresidente y director deportivo respectivamente, el Club Universidad Nacional arranca una nueva reestructura.

Durante el Torneo Apertura 2025, el equipo de la UNAM no pudo acceder a la Liguilla, pues terminaron la Fase Regular en el décimo puesto de la tabla general con 21 puntos. Entrando a la etapa de Play-In, Pumas fue eliminado por Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo.

Calendario de Pumas en el Clausura 2026