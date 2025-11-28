Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

Hoy hablamos de Call of Duty: Black Ops 7, un título que está causando más discusión que nada en la industria. Yo soy Rulo Nuñez y esto es un nuevo AZE Review.

MULTIJUGADOR – ¿ACIERTO O TROPIEZO?

Lo primero que te pega en la cara es la eliminación del Skill-Based Matchmaking.

¿Qué significa esto? Que ahora cada partida es una ruleta rusa:

Un juego lo dominas como dios y en el siguiente te ponen enfrente a los mismísimos Avengers.

¿Es refrescante? Sí. ¿Es balanceado? Para nada.Pero definitivamente hace que cada partida sea impredecible… y eso tiene su encanto.

Luego están los nuevos movimientos: Saltos más amplios, deslizamientos extendidos y la posibilidad de escalar de forma menos predecible.En papel suena como una revolución… pero en la práctica solo te ayudan a reposicionarte. No cambian realmente cómo peleas. Es variedad, sí, pero no transforma el meta.

CAMPAÑA – LA GRAN DECEPCIÓN

La campaña venía con expectativas altísimas. Activision prometía algo así como la experiencia soñada: “Jugar la historia junto a tu equipo”. Pero la realidad… es otra. No se siente como una campaña tradicional. Es más bien una serie de rondas donde enfrentas oleadas infinitas de soldados y máquinas sin un hilo narrativo real.

No hay estructura, no hay emoción clásica, no hay ese guión que te mantiene pegado al asiento. Es una experiencia hueca.

Se siente más como un experimento —uno que, honestamente, no funcionó.El concepto tiene muchísimo potencial, esperemos que lo replanteen a futuro.

VEREDICTO FINAL

Black Ops 7 intenta refrescar la fórmula… y sí, lo logra en algunas áreas, pero tropieza duro en otras. Por eso, en AZE Review, le damos una calificación final de 7.5/10. Tiene errores, pero también momentos brillantes que lo mantienen como una entrada poderosa en la saga.