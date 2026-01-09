ÚLTIMA HORA: Cambia de fecha y horario el primer partido de local de Cruz Azul en el Clausura 2026

Este jueves 8 de enero del 2026, la Liga BBVA MX dio a conocer que el conjunto de Cruz Azul va a jugar en el Estadio Cuauhtémoc sus encuentros de local para el Clausura 2026 y debido a su cambio de estadio su primer juego de local sufrió un cambio de fecha y de horario.

El conjunto de la Máquina tenía su primer partido como local programado para el martes 13 de enero del 2026 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, con su movimiento de estadio, el juego tuvo que moverse pues el Puebla juega de local el mismo martes 13, es por eso que ahora el Cruz Azul vs Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

"El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX el cambio de sede para disputar sus partidos como local en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla.

La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul.

En consecuencia, la LIGA BBVA MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026.

Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se lIlevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas. en el Estadio Cuauhtémoc".

🗒️ La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/tzwqJX8Tul — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

¿Por qué cambió de Estadio Cruz Azul?

La noticia del cambio de estadio de Cruz Azul se dio a conocer este mismo jueves 8 de enero del 2026, cuando fuentes cercanas a TV Azteca Deportes revelaron que los Celeste no iban a jugar el Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

Por el momento, no han detallado los motivos por los que el equipo no logró renovar su contrato en CU, inmueble en el que se va invicto jugando como local.