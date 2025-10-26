Camila Zamorano vence a Sana Hazuki y retiene el título mundial peso átomo del CMB
Luego de 10 rounds en la Arena Sonora, Camila Zamorano se llevó la victoria ante Sana Hazuki para retener el título mundial frente a su gente en Hermosillo
Camila Zamorano sigue siendo la campeona mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo. Luego de 10 episodios, la ‘Magnífica’ venció por puntos a la japonesa Sana Hazuki para retener el título del CMB.
La pugilista de Hermosillo se presentó ante su gente en Sonora. Con 17 años de edad, Zamorano mostró confianza y seguridad en el cuadrilátero durante su primera defensa en casa. Y es que su rival, Hazuki, tiene 41 años de edad, motivo por el que tiene más experiencia a lo largo de su carrera.
Desde el inicio de la pelea, la ‘Magnífica’ hizo tambalear en dos ocasiones a su rival, quedándose cerca de mandarla a la lona de la Arena Sonora. Sin embargo, la japonesa resistió los embates de la mexicana ante un público explosivo y expectante.
Al final, las tarjetas le dieron la victoria a Camila Zamorano, los jueces marcaron puntaje de 100-90 con todos los puntos a favor de la mexicana, quien acumula un récord invicto de 12 triunfos, seis de ellos por la vía del nocaut.