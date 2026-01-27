Última Hora: Lateral de Cruz Azul busca rescindir contrato para jugar en Sudamérica

En las próximas horas Cruz Azul podría resolver una de sus problemáticas con la salida de unos de sus jugadores no formado en México. El lateral uruguayo Camilo Cándido ha manifestado su intención de rescindir su contrato con el club cementero para regresar a su país y vestir la camiseta de Nacional de Uruguay, equipo donde podría encontrar una nueva oportunidad en su carrera. Mientras se define su salida, Cándido se ha mantenido entrenando por separado en las instalaciones de La Noria, en un ambiente de incertidumbre sobre su continuidad.

RESUMEN: Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional

De acuerdo con información publicada por el diario uruguayo Ovación, el conjunto de Nacional no tenía previsto reforzar la posición de lateral izquierdo, ya que confiaba en el colombiano Juan Pablo Patiño, quien llegó a mediados de 2025 como una apuesta del club. Sin embargo, el rendimiento del jugador no convenció al cuerpo técnico, lo que llevó a reconsiderar la necesidad de incorporar un futbolista con mayor experiencia y garantías en esa zona del campo.

TE PUEDE INTERESAR:

El técnico Jadson Viera considera que Cándido encaja perfectamente en su esquema de juego, gracias a sus características ofensivas y su capacidad de adaptación. El defensa uruguayo destaca por su recorrido, intensidad y habilidad para sumarse al ataque, cualidades que podrían fortalecer un sector que ha sido señalado como vulnerable en el equipo sudamericano. Además, su experiencia internacional y su paso por el futbol mexicano le otorgan un valor añadido que Nacional busca aprovechar.

¿Qué necesita Cruz Azul para dejar salir a Camilo Cándido?

El acuerdo, sin embargo, depende de que Cruz Azul acepte la rescisión del contrato. Solo así el futbolista quedaría libre para negociar directamente con Nacional u otro club interesado. En este momento, las conversaciones se mantienen abiertas, pero la decisión final está en manos de la directiva celeste, que deberá evaluar si permite la salida del jugador o busca alternativas para mantenerlo en el plantel.

Para Cándido, regresar a Uruguay significaría no solo volver a casa, sino también la posibilidad de relanzar su carrera en un entorno donde conoce la exigencia y la pasión de la afición.

