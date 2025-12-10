Favoritos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿quién manda?

Falta poco para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más esperado por los aficionados en Estados Unidos, México y Canadá. Con el sorteo ya definido y solo seis plazas por resolverse, el debate está abierto: ¿quiénes son los grandes candidatos para levantar el trofeo en Nueva York?

Las miradas apuntan primero hacia España, campeona de Europa y una de las selecciones más consistentes del planeta. Su camino a 2026 fue casi perfecto, con un solo empate ante Turquía. Su explosión ofensiva, el liderazgo joven de Lamine Yamal y una racha casi invencible consolidan su papel como favorita. Para muchos analistas, es el equipo más completo del torneo.

Muy cerca aparece Inglaterra, clasificada con récord perfecto y sin recibir un solo gol. Subcampeona de las últimas dos Eurocopas y cuartofinalista en Qatar 2022, la escuadra de Thomas Tuchel combina juventud, talento y una base que viene rozando la gloria desde hace años. Las casas de apuestas la colocan como segundo gran candidato.

Francia, finalista en Qatar y llena de estrellas, llega con la etiqueta inevitable de contendiente. Su clasificación fue impecable y será el último gran torneo de Didier Deschamps. Con Mbappé al mando, nadie se atreve a descartarlos.

Argentina, Brasil y las selecciones sorpresa que pueden romper quinielas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 también tendrá a un protagonista esperado: Argentina, vigente campeona del mundo. Con Lionel Messi probablemente disputando su último Mundial, la albiceleste llega como candidata natural. Su clasificación fue dominante y el equipo luce ordenado, competitivo y acostumbrado a jugar finales.

Brasil, pese a una eliminatoria irregular, siempre figura en la conversación. Las apuestas lo colocan como uno de los cinco favoritos, aunque los datos empujan un poco más abajo en la lista.

En el radar también aparecen selecciones a considerar:



Japón , brillante en la clasificación asiática.

, brillante en la clasificación asiática. Marruecos , semifinalista en Qatar y sólido en África.

, semifinalista en Qatar y sólido en África. Portugal , con Cristiano Ronaldo buscando su última hazaña mundialista.

, con buscando su última hazaña mundialista. Alemania, recuperando nivel y siempre peligrosa en torneos grandes.

A la lista se suman Bélgica, Suiza, Países Bajos y una Noruega que, si llega, podría ser amenaza con Haaland en punta.

Lo único seguro es que será una Copa Mundial de la FIFA impredecible, histórica y disputada en territorio que respira fútbol como nunca: Norteamérica.