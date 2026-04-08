La MILLONARIA cantidad que cobraría Cruz Azul de concretarse la venta de Giakoumakis

El conjunto de Cruz Azul puede tener una buena noticia de cara al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX pues en caso de concretarse la venta de Giorgos Giakoumakis puede tener un fuerte ingreso para poder tener refuerzo en el siguiente torneo.

El delantero griego se encuentra de cesión con el PAOK y esta cerca de terminar su estancia en Europa. Giakoumakis debe de regresar con la Máquina pues tiene contrato hasta 2028 pero el futbolista ha mostrado un buen rendimiento en Europa y podría ser fichado por un club.

La MILLONARIA cantidad que podría recibir Cruz Azul por Giakoumakis

La Máquina recibió cerca de 1.8 millones de euros por la cesión de Giakoumakis al PAOK. En caso de que algun equipo este interesado en hacerse de sus servicios podría recibir un poco más de 5 millones de euros por el delantero, cerrando su movimiento en poco más de los 7 millons de euros.

¿DINERO A LA NORIA? 💰 No todo son malas noticias para el Azul, le puede caer un dinerito muy pronto. ❌ Giorgos Giakoumakis no logró consolidarse en la Liga MX con Cruz Azul, pero en Europa vive un presente muy distinto con el PAOK, donde ya marca diferencia. 🤑 Cruz Azul ya… pic.twitter.com/25osLLYtrW — Futbol Total (@futboltotal) April 8, 2026

Por el momento, en transfermakt tiene un valor de 7 millones de euros, por lo que el equipo Celeste podría recibir una cantidad similiar por el delantero de 31 años.

Con ese dinero, la directiva podría reforzar al plantel en las zonas que considere que le hace falta al club. Aunque, si no se concreta su salida, Giorgos Giakoumakis tendría que regresar al equipo y puede pelear por un lugar siendo el titular y buscando una revancha en el club.

Los números de Giorgos Giakoumakis

Giakoumakis ha disputado un ttoal de 40 partidos con Cruz Azul en los que ha logrado marcar un total de nueve goles y ocho asistencias en 1957 minutos en el terreno de juego.

Por otr parte, en el PAOK registra un buen momento al tener 34 juegos en los que marcó 15 goles y dio 2 asistencias en un total de 2051 minutos en el terreno de juego.

