Vassily Eliopoulos, médico experto en longevidad: “10 minutos de caminata pueden hacer más que una dieta de 30 días”

Mejorar la salud suele asociarse con cambiar la alimentación, comenzar en el gimnasio y modificar varios hábitos al mismo tiempo. Sin embargo, sostener esas decisiones puede ser más complicado de lo esperado. Vassily Eliopoulos, médico enfocado en longevidad, propone prestar atención a una acción sencilla que puede repetirse todos los días.

Su planteamiento pone sobre la mesa una comparación: caminar diez minutos después de cenar durante un año frente a realizar retos de alimentación saludable que se abandonan al terminar. La clave de su mensaje está en la constancia, aunque el momento elegido para caminar también tiene respaldo científico.

¿Qué dice Vassily Eliopoulos sobre caminar diez minutos?

De acuerdo con las declaraciones recogidas por The Objective, Eliopoulos considera que mantener esa caminata durante un año puede aportar más a la sensibilidad a la insulina que completar dos retos de alimentación saludable de 30 días y abandonar ambos.

La comparación se refiere a sostener un hábito a largo plazo. No describe un experimento que haya enfrentado directamente una caminata diaria contra una dieta específica. Por eso, tampoco permite afirmar que caminar sustituya una alimentación saludable.

Caminar es esencial para las personas sin mucho tiempo libre

¿Por qué caminar después de comer puede ayudar a controlar la glucosa?

Una investigación publicada en Diabetologia analizó a 41 adultos con diabetes tipo 2. Los participantes recibieron dos indicaciones durante periodos de dos semanas: caminar 30 minutos en una sola ocasión diaria o hacerlo diez minutos después de cada comida principal.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque ambas propuestas sumaban el mismo tiempo, las caminatas después de comer consiguieron una respuesta acumulada de glucosa 12% menor durante las tres horas posteriores a las comidas. Después de la cena, la diferencia alcanzó el 22%.

Los investigadores observaron ese resultado especialmente cuando se consumían más carbohidratos y aumentaba el tiempo sedentario. El hallazgo aporta un detalle útil: distribuir el movimiento en relación con las comidas puede influir en sus beneficios.

Caminar por periodos breves de forma acumulativa también es una opción

¿Diez minutos de caminata al día son suficientes para cuidar la salud?

Diez minutos diarios representan 70 minutos a la semana. Pueden servir como punto de partida para comenzar a moverse, pero quedan por debajo de la recomendación general de la Organización Mundial de la Salud.

Para los adultos, la OMS aconseja entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de ejercicios de fuerza al menos dos días por semana. Una caminata ligera tampoco equivale automáticamente a actividad moderada.

El mensaje de Eliopoulos permite iniciar con una meta accesible. Los estudios aportan otro elemento: caminar después de comer puede favorecer el control de la glucosa, como parte de una rutina que también incluya alimentación saludable y actividad física regular.