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Fútbol

La carrera de Sergio Ramos está en caída libre

El defensor central del París Saint-Germain sigue batallando con las lesiones y desde su última etapa en el Real Madrid no ha podido estar al cien por ciento.

VIDEO: ¡INSÓLITO! Ramos entró de cambio y fue expulsado con el PSG

Escrito por: Azteca Deportes

El futuro de Sergio Ramos, acosado por las lesiones, preocupa cada vez más en el París Saint-Germain, donde apenas ha jugado desde su llegada el pasado verano, y se abren ya los interrogantes acerca de si el exmadridista, que está a punto de cumplir 36 años, volverá a jugar al fútbol.

"¿Es el principio del fin de Sergio Ramos?", se pregunta el diario Le Parisien, que asegura que sus lesiones repetidas "no auguran nada bueno para la continuidad de su carrera".

El defensor central lleva un año encadenando problemas físicos sin que esa espiral negativa le haya permitido tener una continuidad en el juego.

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Tras haber encadenado dos partidos con el PSG y haber marcado su primer gol con la camiseta del su nuevo club, Ramos sufrió la pasada semana una lesión muscular en la pierna derecha durante un entrenamiento, un problema calificado de "baja gravedad" por los servicios médicos.

Sin embargo, se trata de la pierna que, hasta ahora, había estado a salvo, puesto que había sido la izquierda la que le había dejado fuera de los terrenos de juego durante buena parte de la temporada, desde su llegada al PSG.

Ramos no jugaría contra el Real Madrid

Ramos, que solo ha aparecido en cinco partidos, es poco probable que llegue a tiempo para medirse al Real Madrid el próximo 15 de febrero en París, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Ese había sido el objetivo que se había marcado para afianzarse en la defensa parisiense y con la vista puesta en ese duelo había comenzado a jugar minutos en los partidos previos.

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Su pierna izquierda parecía bien recuperada y todo hacía apuntar que el jugador lograría en la zaga parisiense el estatus que merece por su trayectoria y palmarés.

El PSG, cuyo juego no termina de cuajar, ganaba así un perfil de experiencia, un jugador de fuerte personalidad capaz de elevar el nivel de todo el vestuario.

Pero, en su mejor momento en París, ha sido ahora la otra pierna la que le ha creado problemas.

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