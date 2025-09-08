deportes
Cartelera Worlds Collide 2025: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver este evento en México?

Si no te quieres perder ningún detalle de lo que será la siguiente edición de Worlds Collide, evento de la WWE y la AAA, entonces quédate con nosotros.

cartelera-worlds-collide-cuando-horario-donde-ver-mexico.jpg
Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo de este mes. Worlds Collide , un evento que enfrentará nuevamente a lo mejor de la AAA, la WWE y NXT, finalmente ha llegado, por lo que es preciso que conozcas todo al respecto de este.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Se sabe que, con la compra de la AAA directamente de la WWE, los luchadores mexicanos han tenido un impacto más importante al grado de formar parte de algunas funciones de la empresa de Wrestling. Ahora, con la segunda edición de Worlds Collide en este año se espera que las expectativas se superen por completo.

¿Cómo fue la primera edición de Worlds Collide?

Han pasado algunos meses desde que se llevó a cabo la primera edición de Worlds Collide, misma que se programó horas antes de Money In The Bank y que se convirtió en un auténtico éxito gracias a luchadores como Octagón Jr, Aerostar, Mr Iguana y el Hijo de Dr Wagner Jr, por citar algunos ejemplos.

¿Qué campeonatos se pondrán en disputa en esta segunda edición?

Serán varios los campeonatos de la AA que se pondrán en juego en esta segunda edición de Worlds Collide, por lo que los integrantes de la WWE y NXT podrían sorprender al llevárselos a casa. Entre estos destacan el Campeonato Mundial de Parejas, el Campeonato Latinoamericano y el Megacampeonato.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Worlds Collide?

Worlds Collide se tiene programado para iniciar este viernes 12 de septiembre en Las Vegas, escenario en donde también se llevará a cabo la próxima edición de Wrestlemania. Este evento comenzará en punto de las 20:00 horas (tiempo centro de México) y se podrá disfrutar a través de la cuenta de YouTube en español e inglés de la WWE.

Cartelera actualizada para Worlds Collide 2025.

  • La Parka, Octagón Jr, Mascarita Sagrada y Niño Hamburguesa vs Joaquin Wilde, Lince Dorado, Cruz del Toro y Abismo Negro Jr.
  • Hijo de Dr. Wagner Jr vs Ethan Paige vs Dragon Lee vs JD McDonagh por el Campeonato Latinoamericano AAA.
  • Mr Iguala y Lola Vice vs Roxanne Perez y Finn Balor.
  • Natalya vs Faby Apache.
  • Pagano y Psycho Clown vs The New Day por el Campeonato de Parejas AAA.
  • El Hijo del Vikingo vs Dominik Mysterio por el Megacampeonato AAA.
