¡DRAMA EN EL ÁREA! Casi autogol y atajadón salvador de Arabia Saudita frenan a España

¡Momento de puro caos en el España vs Arabia Saudita del Mundial de la FIFA 2026!

Una jugada que casi termina en autogol puso en aprietos a la defensa saudí, pero el portero reaccionó con un atajadón espectacular para mantener su arco en cero en esa acción.

El partido sigue lleno de intensidad, con España dominando y Arabia Saudita resistiendo con reflejos y fortuna en momentos clave del encuentro.

