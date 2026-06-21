¡DRAMA EN EL ÁREA! Casi autogol y atajadón salvador de Arabia Saudita frenan a España
España estuvo a centímetros del gol, pero una reacción milagrosa del portero saudí evitó el desastre… y el autogol quedó en el aire.
¡Momento de puro caos en el España vs Arabia Saudita del Mundial de la FIFA 2026!
Una jugada que casi termina en autogol puso en aprietos a la defensa saudí, pero el portero reaccionó con un atajadón espectacular para mantener su arco en cero en esa acción.
El partido sigue lleno de intensidad, con España dominando y Arabia Saudita resistiendo con reflejos y fortuna en momentos clave del encuentro.