¡Bosnia estuvo a centímetros de sorprender! Casi marca un gol olímpico ante Estados Unidos
Bosnia estuvo muy cerca de abrir el marcador con un espectacular tiro de esquina que por poco termina en un gol olímpico y silencia a la afición estadounidense.
¡Qué cerca estuvo de ser uno de los goles del Mundial! 😱⚽🇧🇦 Bosnia sorprendió a todos con un peligroso cobro de tiro de esquina que estuvo a nada de convertirse en un espectacular gol olímpico ante Estados Unidos en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.