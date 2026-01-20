Casi lo atropellan! Captan a Gignac cerca de sufrir un accidente

André-Pierre Gignac estuvo cerca de sufrir un accidente en el que una camioneta casi lo atropella mientras el delantero francés circulaba en una de las calles del municipio de San Pedro. En un video que se viralizó estos días, se observa cómo el futbolista de los Tigres se trasladaba en un scooter eléctrico, acompañado de otra persona que también contaba con este tipo de transporte, cuando cruzan una calle en la que un automóvil no les da el paso.

🔴📹 🇫🇷 André-Pierre Gignac fue visto recorriendo las calles de San Pedro en scooter, una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados.



“Se llevan a Gignac, mira, mira, se va a pelear con Gignac”, se escucha de parte de las personas que grabaron cuando el atacante se tiene que frenar en un paso peatonal, ya que la camioneta no frenó por completo y hasta rechinaron sus llantas. El francés se le quedó viendo al automóvil, mientras pasaba muy cerca de su patín eléctrico, para después detenerse. “Si le va a pedir foto, se me hace”, dijeron los ciudadanos que captaron el momento que ocurrió aparentemente en Calzada San Pedro y Calzada del Valle.

Otro susto para Gignac

Este no fue el único susto para Gignac, ya que también se perdió el entrenamiento matutino del lunes 19 de enero, luego de que presentó un malestar estomacal que provocó su salida antes de tiempo. Además de la ausencia del “Bómboro”, el conjunto de la UANL no contó con Diego Lainez, quien desde el domingo viajó para reportar con la Selección Mexicana que dirige el técnico Javier Aguirre.

Otras bajas, por encontrarse en procesos de rehabilitación, fueron la de Jesús Angulo y Ozziel Herrera, sumado a Marco Farfán, quien recientemente lo operaron por una fractura que sufrió en el pie derecho. Bajo este panorama y con mayor tiempo de trabajo, el estratega Guido Pizarro prepara al equipo regiomontano para la próxima semana, cuando les toque visitar al León en partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Nou Camp.