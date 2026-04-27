Chelsea busca a Cesc Fábregas para ser el nuevo entrenador

El Chelsea vive el peor momento de la temporada, pese a clasificar a la final de la FA Cup, el momento que vive el equipo en la Premier League ha obligado a la directiva a evaluar escenarios a futuro en busca de estabilidad deportiva.

El conjunto londinense suma cinco derrotas consecutivas sin anotar. Además, el equipo se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League, tras quedar eliminado por el Arsenal en semifinales de la Copa de la Liga y caer frente al PSG en los octavos de final del torneo europeo. Aunque aún mantiene opciones en la FA Cup, donde disputará la final ante el Manchester City, la presión sobre el cuerpo técnico y la estructura deportiva ha aumentado considerablemente.

En ese contexto, el crecimiento de Cesc Fábregas como entrenador ha llamado la atención del club inglés. La directiva sigue de cerca su trabajo en el Como italiano, donde ha logrado consolidar un proyecto competitivo con aspiraciones de alcanzar competiciones europeas.

El proyecto en Italia sigue siendo su prioridad

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Por ahora, Fàbregas mantiene su enfoque en Italia. El técnico español considera clave continuar con el proceso que ha iniciado en el Como, respaldado por la confianza del club y con la intención de fortalecer el equipo antes de evaluar cualquier cambio en su carrera.

El Chelsea observa con atención su evolución, consciente de que los proyectos sólidos suelen construirse con tiempo, y que los entrenadores que logran resultados sostenidos terminan convirtiéndose en opciones naturales para equipos que buscan un nuevo rumbo

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