El gigante europeo que quiere contratar a Mohamed Salah

El futuro de Mohamed Salah sigue incierto al salir de Liverpool y la Juventus habría decidido sondear su entorno para intentar quedarse con la leyenda del equipo red. De acuerdo con distintos reportes, el club italiano habría iniciado movimientos serios para entrar en negociaciones con el delantero egipcio.

Tras varios años llenos de títulos y protagonismo en Anfield, Salah se prepara para cerrar su ciclo al término de la temporada actual, lo que ha despertado el interés de varios equipos en Europa y fuera del continente. La estrategia de la Juve es clara, intentar incorporar al jugador como agente libre, evitando pagar una cifra de traspaso y apostando por su experiencia internacional.

Un fichaje que podría sacudir el mercado europeo

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

El interés del conjunto italiano responde a la necesidad de reforzar la posición de extremo con un futbolista de jerarquía. Salah no solo aporta velocidad y capacidad goleadora, sino también experiencia en escenarios de máxima exigencia, especialmente en competiciones europeas, donde ha sido protagonista constante durante su carrera.

Además, el propio jugador ha dejado entrever su intención de buscar una nueva experiencia tras anunciar que no continuará en el Liverpool. Esa decisión ha abierto una carrera entre clubes europeos y también equipos de Arabia Saudita, que cuentan con el poder económico para competir por su fichaje.

Con el mercado de verano cada vez más cerca, el nombre de Salah promete convertirse en uno de los más buscados. Su decisión final no solo marcará el siguiente capítulo de su carrera, sino que también podría redefinir el equilibrio ofensivo de varios equipos en Europa.

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